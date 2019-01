Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de mineri, angajati ai mai multor cariere din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), se afla in cea de-a treia zi de greva in salile de apel din cadrul unitatilor, ei refuzand sa intre in ture si cerand majorarea salariilor si acordarea de vouchere de vacanta. Potrivit reprezentantilor…

- Dupa minerii de la Carierele Lupoaia si Rosiuta din zona Motru a venit randul celor de la Cariera Tismana sa-si puna banderole albe la mana. Conform liderului sindical de la Caiera Lupoaia, Nicu Bunoaia, luni dimineata, 50 de oameni de la Cariera Tismana 2 s-au alaturat grevei japoneze incepute saptamana…