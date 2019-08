Grecia, Turcia şi Bulgaria, cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru turiştii români în sezonul estival (analiză) Cele mai populare destinatii de vacanta pentru turistii romani in sezonul estival raman cele din Grecia, Turcia si Bulgaria, acestea fiind planificate inca de la inceputul anului, releva o analiza a tendintelor in turism realizata in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 iulie 2019. In acest an vacantele de tipul „last minute” au inregistrat o scadere de 17,5% fata de 2018, dar cele catre destinatii exotice au fost pe un trend ascendent, interesul romanilor fiind in crestere cu cel putin 7,1% in aceeasi perioada. In ceea ce priveste cautarile online pentru vacante,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

