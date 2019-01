Grecia, afectată de un nou front de aer rece Atenienii s-au trezit marti in mijlocul unui peisaj hibernal, capitala Greciei fiind acoperita cu zapada dupa ce un nou front de aer rece s-a abatut asupra tarii si a adus temperaturi scazute si ninsori, chiar si la altitudini mici, relateaza Xinhua.



Frontul atmosferic rece, supranumit "Telemachos", si-a facut simtita prezenta in Grecia incepand de luni seara si urmeaza altor doua fenomene similare care au afectat aceasta tara de la inceputul anului.



Politia a suspendat traficul pe drumurile regionale din suburbiile Atenei si a interzis intrarea autovehiculelor cu greutatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc in fața bisericii Sfantul Dionisie din districtul Kolonaki, in centrul Atenei, in jurul orei locale 7:00. Ofițerul a fost dus la spital, iar poliția a inconjurat zona. "Polițistul a vazut o cutie in fața intrarii in biserica și a i s-a parut ciudat. Explozia nu a…

- Un dispozitiv a explodat luni in apropierea sediului SKAI TV din capitala Greciei, spargand fereste si afectand sase etaje, au anuntat autoritatile, adaugand ca nu exista persoane ranite. SKAI este unul din cele mai mari posturi de televiziune din Grecia si face parte dintr-un grup media care…

- ​Un dispozitiv a explodat luni în apropierea sediului SKAI TV din capitala Greciei, spargând fereste și afectând șase etaje, au anunțat autoritațile, adaugând ca nu exista persoane ranite, relateaza Reuters. SKAI este unul din cele mai mari posturi de televiziune…

- Sute de oameni s-au luat la bataie cu poliția din Grecia, in centrul capitalei Atena, in contextul unei demonstrații care marca 10 ani de la uciderea unui adolescent de catre un ofițer de poliție. Vezi galeria foto + 3 + 3 La protestul din centrul capitalei Greciei au luat parte cateva sute de persoane,…

- Manifestatia s-a desfasurat sub stricta supraveghere a fortelor de ordine, peste 5.000 de agentii fiind mobilizati in centrul Atenei unde piata Syntagma a fost survolata de drone si un elicopter al politiei. Manifestantii au purtat pancarte denuntand imperialismul, NATO, razboaiele purtate de SUA,…

- Politia greaca a evacuat vineri sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Atena, dupa sosirea prin posta a unui colet suspect, au indicat oficiali din politie citati de Reuters si ANA. O echipa de genisti a fost chemata sa intervina, dar nu exista deocamdata alte informatii. …

- Zece imigranti au ars de vii in Grecia, impreuna cu șoferul mașinii, in urma unui grav accident rutier, petrecut in apropierea orasului Kavala in dimineața zilei de sambata, 13 octombrie, in jurul oreo 05:00. Minivanul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion care venea din sens opus și,…