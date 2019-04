Grav accident de circulaţie comis de un octogenar: Zeci de persoane rănite, între care două sunt în stare critică Vehiculul condus de varstnic a lovit un grup de pietoni care traversau o intersectie si s-a oprit intr-o masina de gunoi. Cele doua persoane aflate in stare critica dupa accidentul survenit in cartierul Ikebukuro in jurul orei locale 12:30 sunt o tanara in jur de 20 de ani si un copil de doi ani, probabil fiica ei. Alte trei persoane in varsta de 70 si 80 de ani au suferit rani grave, a precizat politia.



Criza demografica din Japonia - asa-zisul "tsunami argintiu" -, care continua sa se agraveze, a adus pe prima pagina a ziarelor accidentele de trafic in care sunt implicati varstnici,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

