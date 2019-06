Gratie si splendoare: Spectacolul Lacul lebedelor“, jucat in premiera in orasul Ovidiu, pe scena amenajata pe lacul Siutghiol (galerie foto)

Cel mai cunoscut spectacol de balet, "Lacul lebedelorldquo;, de Ceaikovski, a fost prezentat, in premiera in orasul Ovidiu, pe o scena amplasata in aer liber, pe lacul Siutghiol. Spectacolul s a desfasurat sambata, 22 iunie, pe o scena cu suprafata de 300 metri patrati. Pe faleza lacului Siutghiol au ajuns peste 2.000 de spectatori, care au urmarit, cu sufletul la gura, evenimentul de inalta tinuta artistica. Spectacolul a fost oferit de Primaria Ovidiu, la initiativa primarului George Scup ...