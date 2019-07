Conform datelor centralizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, in municipiul Hunedoara au fost semnalate inundatii la mai multe gospodarii situate pe Aleea Biciclistilor si in zona Buituri, precum si in subsolul unui magazin de pe bulevardul Dacia.



In orasul Simeria, pompierii militari au intervenit pentru scoaterea apei din patru gospodarii situate pe strazile Ioan Slavici si Gheorghe Doja.