Gina Pistol e însărcinată? Dezvăluirea făcută de chef Cătălin Scărlătescu Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea TV ar putea fi gravida.



Gina a marturisit si ea in urma cu o luna ca si-ar dori un copil, insa nu grabeste lucrurile. Vrea ca totul sa vina de la sine.



"Mie imi e teama de responsabilitatea mare. Vrem – nu vrem facem alegeri pentru copilul nostru. Eu l-am crescut pe fratele meu, care este cu 5 ani mai mic decat mine. Are prea mult bun-simț. Poate imi e dat sa fac un copil, doi. Tot aman așa. Zic ca poate la anul”, declara vedeta TV in urma cu o luna. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley. Se pare ca relația lor e cat se poate de seriosa. Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’…

- Gin Pistol a fost data de gol de Catalin Scarlatescu in cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars. Chef Scarlatescu a zis in direct la "Rai da buni": "eu cred ca e fetita", insa nu a spus nimic mai mult. "Mie imi e teama de responsabilitatea mare. Vrem nu vrem facem alegeri pentru copilul…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- UN COPIL VA AVEA UN COPIL - este tema editiei din aceasta seara a emisiunii Vorbeste Moldova. O fata de 13 ani dintr-un raion din centrul tarii a ramas insarcinata, tatal copilului este un tanar de doar 19 ani.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele "lucruri ilegale,...

- Radu Banciu l-a contrazis, in cadrul emisiunii sale "Lumea lui Banciu", pe Ion Cristoiu, dupa ce jurnalistul l-a comparat pe Liviu Dragnea cu fostul dictator Nicolae Ceausescu, in editorialul sau, pentru felul in care a fost reconfirmat ca presedinte la Congresul PSD, argumentand ca este o comparatie…

- Vladimir Putin și Melania Trump au adoptat subiecte dintre cele mai diverse la Summitul G20. Cei doi au atras atenția lumii intregi, dupa ce au petrecut mai mult timp impreuna la cina organizata cu ocazia evenimentului.

- O sarcina schimba in totalitate organismul unei femei dar inainte de a face pasul cel mare este important sa faci anumite schimbari in stilul tau de viața și sa mergi la doctor. Unele lucruri...

- Noah Novak susține ca a calatorit in timp și vine din anul 2030. Barbatul spune ca s-a intalnit cu versiunea lui de peste 40 de ani și a discutat cu acesta despre viața lui. „Mi-a aratat o mulțime de informații personale, a spus o gramada de lucruri despre ceea ce am facut, a povestit toate…

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr-o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Pana joi seara, petitia fusese semnata de peste 103.600…

- Filmarile pentru cel de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite" au inceput deja, iar chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu s-au intors la masa jurizarii, unde zi de zi degusta preparate delicioase.

- Unul dintre cei mai îndragiti actori de comedie, Mihai Bobobete a revenit pe micul ecran, în serialul &"Las Fierbinti&" (PRO TV), cu cel de-al 13 lea sezon. Interpretul personajului Bobita ne-a povestit detalii de la filmari, si nu numai.

- Dana Chera este insarcinata. Prezentatoarea emisiunii "La ordinea zilei" de la Antena 3 traieste una dintre cele mai frumoase perioade ale vietii! Ajunsa la varsta de 40 de ani, trecuta recent printr-un divort, jurnalista ne da acum o veste la care nu ne-am fi asteptat: este insarcinata. Dana Grecu,…

- Andreea Mantea si fiul ei, David, au petrecut clipe frumoase unul alaturi de celalalt. Cei doi s-au bucurat de zapada de afara, iar bruneta i-a aratat micutului lui Cristi Mitrea cat de mult il iubeste.

- Toata lumea s-a intrebat cum arata Anastasia Cecati pe perioada sarcinii.Tanara de 31 de ani ucisa de sot duminica a publicat o singura poza cu ea, in care se vede ca ascunde burta de gravida.

- Toata lumea s-a intrebat cum arata Anastasia Cecati pe perioada sarcinii.Tanara de 31 de ani ucisa de sot duminica a publicat o singura poza cu ea, in care se vede ca ascunde burta de gravida.

- Cum a petrecut Catalin Scarlatescu Ziua Indragostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor barbaților.Catalin Scarlatescu se afla inca la dieta, insa gatește cele mai speciale preparate. Așa s-a intamplat și de Sfantul Valentin, cand juratul de la Antena 1 a impresionat clienții…

- Smiley a avut parte de o aventura pe cinste, departe de casa. Si nu, nu impreuna cu iubita. Artistul a mers in America la cel mai tare parc de distracții si nu a ezitat sa le arate si prietenilor cum se distreaza el.

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta cu nerabdare…

- Florin Salam a fost supus unor presiuni extreme de-a lungul timpului. Acum insa manelistul a dat si declaratii intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de violenta. Artistul vrea sa revina pe scena dupa o perioada de 7 luni de pauza, insa a inceput sa fie amenintat si santajat. "Amenintari,…

- „M-a numit China man (chinez, n.r.)", a mai spus ea. Dezvaluirea a venit dupa ce mai multi fani au publicat mesaje si imagini din timpul unui concert pe care Marilyn Manson l-a sustinut joi, la New York, unde a avut un comportament bizar. Actrita si-a exprimat speranta ca starul rock va primi ajutor…

- Saptamina viitoare, Ministerul Economiei și Infrastructurii va prezenta harta drumurilor locale și naționale care vor fi reabilitate in acest an din banii acumulați in Fondul rutier, dar si din cei oferiți de partenerii externi. Anunțul a fost facut de catre președintele Parlamentului, Andrian Candu,…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. A

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, anunța care are ceva probleme inaintea marelui meci cu FCSB de sambata. Tehnicianul nu a putut susține azi normal ședința de pregatire și in plus, dezvaluie ca are cațiva jucatori cu probleme medicale. "Din pacate, astazi nu am putut sa facem antrenament pe teren…

- Prima reacție a Oanei Roman, dupa ce Brigitte Sfat a depus actele de divorț.Vedeta a dezbatut acest subiect in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! Oana Roman este o buna prietena a lui Ilie Nastase și a soției lui, Brigitte Sfat. Vedeta a dezvaluit in cadrul emisiunii sale, cat de mult…

- Tanara actrita a devenit zilele trecute mamica. Uite ce mesaj a postat in aceasta dimineata! Avand o forma fizica de invidiat, Ada Condeescu n-a dat mult timp semne ca ar fi insarcinata. “Nu e secret ca sunt insarcinata. E insa ceva foarte intim si personal si nu-mi place sa dau detalii despre asta.…

- Dezvaluirea s-a petrecut in finala deoarece nu era corect sa mearga pana la capat. In timpul concursului barbatul s-a prezentat machiat si aranjat ca o femeie, cu numele Alina Alieva. Cand si-a dezvaluit datele personale adevarate, organizatorii concursului de frumusete au ramas cu gura cascata si au…

- Ministrul de externe de la Budapesta Peter Szijjarto a declarat, dupa vizita facuta luni la Bucuresti, ca are incredere ca Romania isi va onora promisiunea facuta de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, de a rezolva situatia liceului teologic din Targu Mures.

- Preparea diferitelor mancaruri reprezinta pentru Chef Scarlatescu o adevarata pasiune. Indiferent de temperatura sau climat, acesta prepara cele mai interesante preparate. Un exemplu in acest sens il reprezinta si ultima fotografie postata pe o retea de socializare care indica exact acest lucru.

- S-au cunoscut intr-o emisiune TV si s-au indragostit iremediabil, insa povestea de iubire s-a destramat repede. Andreea Mantea si Cristi Mitrea au trait o iubire cu nabadai din care a rezultat un baietel.

- Simona Halep se afla acasa, unde asteapta cu nerabdare începutul Fed Cup. Numarul doi mondial a postat o fotografie pe pagina ei de Facebook, în care spune ca se reface alaturi de noul ei prieten.

- Madalina Dumitru sau ”Beyonce de Romania”, cum este cunoscuta fosta iubita a lui Nicolae Guta, si-a facut un obicei din frecventarea saloanelor unde se aranjeaza permanent la par, la unghii sau apeleaza la alte trucuri feminine. De obicei, fanii blondei sunt incantati de modul in care se ingrijeste,…

- Smiley si Gina Pistol si-au facut bagajele dupa Revelion si au plecat in Thailanda, unde sa se poata bucura de liniste, departe de ochii curiosilor. Cei doi s-au intors din vacanta cu bateriile incarcate si, in prezent, se concentreaza asupra propriilor proiecte. A

- Sunt impreuna deja de doi ani, iar relația lor merge ca pe roate. Nu s-au logodit și nici nu au anunțat planuri de nunta, insa mulți spun ca nu ar mai dura mult timp pana la acest pas, mai ales ca pe drum… ar fi un copil! Gwen Stefani și Blake Shelton au fost plecați intr-o vacanța amoroasa in Mexic,…

- Un barbat din Pakistan a fost impușcat din greșeala de polițiști, dupa ce a fost confundat cu un individ cautat pentru uciderea unui copil de 5 ani. Dezvaluirea a fost facuta in urma unei investigații a jurnaliștilor BBC, in condițiile in care forțele de ordine pakistaneze au menționat ca suspectul…

- Un locuitor al orasului canadian Montreal, Simon Laprise, mecanic de profesie, a facut din zapada copia unui automobil de dimensiuni normale si a atras atentia politiei fara sa vrea. Un echipaj care a patrulat noaptea strada pe care se afla masina a considerat initial ca este reala si un inspector a…

- Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, a vorbit despre faptul ca Gica Popescu a devenit noul consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme legate de organizarea Campionatului European din 2020, unde Bucureștiul va organiza 4 partide. "Nu cred ca știu nici el și nici premierul ce trebuie sa faca.…

- Caz revoltator in Roman.O tanara, gravida in 21 de saptamani, a murit dupa ce a fost plimbata intre patru spitale. Greseala pare sa fi fost facuta chiar de medicii din prima unitate medicala, cea din Roman, care nu ar fi descoperit o infectie urinara care mai tarziu a dus la septicemie. Medicii…

- George Puscas (21 de ani) a intrat pe "radarul" sicilienilor de la Palermo. Clubul care i-a dat pe Edinson Cavani, Javier Pastore si Paulo Dybala este interesat de un imprumut, cu optiune de cumparare definitva, al fotbalistului aflat in proprietatea lui Internazionale Milano, dar imprumutat la…

- Pe un site de socializare a fost facuta publica prima fotografie care i s-a facut vreodata Principesei Margareta, fiica cea mare a Regelui Mihai. Regele Mihai, care a incetat din viața in ziua de 5 decembrie 2017 , are cinci fiice. cea mai mare dintre aceasta este Principesa Margareta, care este casatorita…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- Concurenții care au acceptat sa plece la mii de kilometri de casa, la filmarile pentru “Asia Express”, nu au avut nicio clipa viața ușoara. Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii care va incepe la Antena 1 in primavara anului 2018, a ajuns sa ii compatimeasca.

- Ioana, sora Deliei Matache, așteapta sa devina mamica in orice zi, avand in vedere ca este insarcinata in noua luni și este mai activa ca niciodata. Chiar daca are o burtica proeminenta, așa cum este și normal, Ioana face sport in fiecare zi și uimește cu fiecare apariție pe scena.

- Bayern a intrat pe branci in "sferturile" Cupei. Dupa o prima repriza la inalțme, cu 2-0 la pauza, goluri Jerome Boateng și Thomas Muller, amfitrionii au picat inexplicabil dupa minutul 60. Iar Borussia, invitata sa atace, n-a stat prea mult pe ganduri, revenind in joc prin reușita lui Iarmolenko. Dupa…