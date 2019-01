Gianluca Mech a inceput campania impotriva obezitatii in SUA

Gianluca Mech continua lupta impotriva obezitatii si in noul an. Alaturi de Ivana Trump a inceput campania care sustine un stil de viata sanatos in SUA. Cei doi au fost deja in New York, Tennessee si New Orleans. Inarmat cu forte proaspete, Gianluca Mech a intrat in noul an cu o mare dorinta. Nutritionistul italian vrea sa produca schimbarea in viata americanilor, sa le arate ce inseamna sa traiasca armonios, fara excese alimentare si sa integreze miscarea fizica in rutina lor saptamanala. Destinul nutritionistului s-a schimbat radical in momentul in care familia sa a fost afectata de boala secolului…