Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul canadian Justin Bieber a fost dat in judecata de un fotograf, care susține ca acesta l-a lovit cu mașina, in anul 2017, relateaza tmz.com, potrivit Mediafax.Incidentul s-a petrecut in fața unei biserici din Beverly Hills, Los Angeles, dupa ce Bieber a plecat de la o slujba. In timp…

- Un elev din clasa a VI-a de la școala numarul 162 din București a vrut sa-și atace un coleg cu care se certase. Inarmat cu un briceag, copilul și-a alergat rivalul. Acesta nu s-a mai asigurat cand a traversat strada și, inainte sa-și prinda rivalul, a fost lovit de o mașina, a anunțat observator.tv. …

- Politistii au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat din comuna Siminicea care s-a urcat baut la volan si a ajuns cu masina intr-un sant. Sambata dimineata, Poliția orașului Salcea a fost sesizata prin „112” despre faptul ca pe raza comunei Siminicea un autoturism a intrat intr-un șanț, iar conducatorul…

- Un accident grav s-a petrecut in Capitala, sambata dimineața. O tanara se zbate intre viața și moarte, dupa ce un șofer beat a lovit mașina in care se afla fata și a fugit de la locul accidentului. Soferul a fost ridicat de politisti dintr-un taxi, pe care il luase dupa ce si-a abandonat masina. Acum…

- Deputatul ALDE Adrian Mocanu a accidentat cu autovehiculul sau de teren o tanara de 26 de ani care traversa pe o trecere de pietoni din Buzau. Victima si cativa martori sustin ca deputatul a trecut pe rosu. Mocanu, dimpotriva, afirma ca pietonul traversa neregulamentar. UPDATE Poliția a deschis dosar…

- Un barbat a pus pe jar toata Politia din Gaesti, dupa ce a sunat la 112 si a spus ca a fost lovit de o mașina. Imediat, agentii de la Circulatie au intrat in alerta si au inceput sa caute autoturismul care l-ar fi lovit.

- Barbatul de 42 de ani din București a alertat poliția dupa ce, a crezut el, a fost lovit de un Post-ul Un barbat a alertat poliția pentru ca a crezut ca a fost lovit de o mașina. Ce i se intamplase apare prima data in Gazeta Dambovitei .