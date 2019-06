Ghindele au cucerit Portugalia Echipa nationala de rugby feminin a obtinut o performanta remarcabila, castigand turneul Rugby Europe Women"s Trophy de la Lisabona. „Ghindele" cum sunt numite fetele din nationala de rugby in 7, au trecut in prima zi (sambata) de Elvetia (19-0), Turcia (29-5) si Suedia (15-12), iar duminica au invins cu 33-0 Georgia si cu 19-0 de Cehia, Astfel, ele s-au calificat in finala competitiei, cu Germania, echipa pe care au (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

