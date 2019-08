Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT din Romania au descoperit ramasite umane intr-o padure situata in apropiere de Caracal. Gheorghe Dinca, suspectul in cazul rapirii si uciderii Alexandrei Macesanu, sustine ca osemintele apartin Luizei Melencu, tanara pe care sustine ca a ucis-o in luna

- S-au vehiculat tot felul de subpozitii privind apelurile pe care famiile Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu le-a primit fiind anuntate ca fetele sunt bine si ca vor pleca in strainatate sa munceasca. Se pare ca toate indiciile il indica pe Gheorghe Dinca, cel mai probabil ajutat de cineva!

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, a declarat ca principalul suspect in cazul Caracal nu iși amintește culoarea parului Luizei, insa clientul lui a susținut in fața anchetatorilor ca fata a mers de bunavoie cu el și nu a violat-o. Dinca nu a spus ca ar fi ars și trupul Luizei Melencu, informeaza…

- Este a doua zi consecutiva a perchezițiilor de amploare de la locuința lui Gheorghe Dinca. Chiar daca surse din ancheta au explicat ca „criminalul din Caracal” vorbește doar cand are chef, se pare ca barbatul a adus in discuție, din nou, locul unde ar fi aruncat trupul Luizei Melencu.

- DIICOT prezinta activitatile desfasurate de cand Serviciul Teritorial Craiova a fost sesizat pentru a face cercetari pentru trafic de persoane in legatura cu disparitia, in aprilie, a adolescentei Luiza Melencu, si ulterior de cand a preluat dosarul privind disparitia si uciderea Alexandrei Macesanu.…

- Inculpatul din Caracal, Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, ar fi decis sa-si retraga contestatia pe care a formulat-o la decizia de arestare preventiva data, sambata, de Tribunalul Dolj, pe motiv ca aceasta este

- "M-a sunat Politia de la Cosoveni, pe mine, ieri dimineata, ca de ce ii acuzam pe ei ca nu s-a facut dreptate. Ce dreptate au facut ei? Au lasat doua fete sa moara? (...) Ca de ce a dat mama declaratii", a spus sora Luizei. Fata a spus ca nu stie ce politist era la telefon, dar ca politistii…

- Parintii celor doua fete ucise de Gheorghe Dinca au venit duminica in fata casei barbatului din Caracal, imediat dupa ce au aflat ca acesta si-a recunoscut faptele. In strada se afla mama si bunica Luizei Melencu, dar si mama Alexandrei Macesanu. Familiile fetelor isi striga durerea…