Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu, a fost readus marti seara in arestul IPJ Olt, dupa cea de a doua zi de reconstituiri efectuate la Caracal si in imprejurimi.

- Reconstituirea uciderii Luizei Melencu s-a incheiat. Anchetatorii l-au dus pe Gheorghe Dinca atat in locul in care a luat-o pe Luiza la ocazie, cat și acasa la el, acolo unde barbatul spune ca a ucis-o. La reconstituire a luat parte aceeași polițista care ieri a jucat rolul Alexandrei Maceșanu.La…

- Gheorghe Dinca va fi scos azi din sediul IPJ Olt, unde și-a petrecut noaptea, și va fi dus la reconstituirea crimei Luizei Melencu. Gheorghe Dinca a recunoscut ca a omorat-o pe fata de 18 ani disparuta inca din luna aprilie. El i-a mai dus pe anchetatori in zona raului Olt, unde a spus ca ar fi aruncat…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal acuzat de uciderea Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu, a fost scos din arest pentru a participa la reconstituirea crimei asupra Alexandrei. Infatisarea lui Dinca este schimbata fata de cum arata la arestarea lui.

- Surse din cadrul INML au declarat ca expertiza genetica, cea care ar putea determina daca ramasitele osoase ridicate din casa de la Caracal si trimise la Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” contin ADN-ul celor doua tinere, este in continuare in lucru. Surse din Institutul National…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, a fost adus miercuri la Penitenciarul Jilava. Gheorghe Dinca a fost luat, miercuri dimineata, din arestul IPJ Dolj, pentru a fi dus la Spitalul Penitenciar Jilava,…

- Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal la neglijenta în serviciu în preluarea si gestionarea apelurilor la 112 în cazul Alexandrei Macesanu, care a cerut ajutor, reclamând ca a fost rapita…

- Curtea de Apel Craiova va judeca marti, 30 iulie, contestatia formulata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, la decizia de arestare preventiva emisa, sambata, de Tribunalul Dolj.Inculpatul a fost acuzat…