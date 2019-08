Stiri pe aceeasi tema

- Un detaliu cutremurator a ieșit la iveala in urma studierii telefonului lui Gheorghe Dinca! In agenda terminalului, anchetatorii au gasit numarul de telefon al lui Marius Preda, polițistul de la IGPR, care a fost trimis la Caracal și a reușit sa-l convinga pe criminal sa iși marturiseasca faptele.Citește…

- Informație bomba, pe surse, din ancheta de la Caracal. Anchetatorii au cerut inca de la inceput o lista cu toate persoanele care au disparut din zona. Ținand cont de faptul ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu au trasaturi asemanatoare, fiind ambele brunete, frumoase și cu par lung, anchetatorii…

- Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani din Dobrosloveni, rapita, sechestrata, batuta, violata, ucisa și incinerata de monstrul din Caracal, a reușit sa sune la 112 sa ceara sa fie salvata de pe unul dintre telefoanele criminalului. Primul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, Bogdan Alexandru, a…

- Detalii șocante ies la iveala, in cazul crimelor din Caracal. Se pare ca in momentul in care Alexandra era in apel cu operatorii de la 112 și le-a marturisit acestora ca cineva a intrat in casa, acea persoana nu era Gheorghe Dinca!

- Familia Alexandrei Maceșanu a aflat de la avocat care sunt declarațiile facute de Gheorghe Dinca in fața procurorilor DIICOT. Ei au izbucnit in lacrimi cand li s-a spus ca fata lor de 15 ani și-a pastrat calmul chiar și atunci cand și-a dat seama ca este rapita și e posibil sa fie violata, potrivit…

- ”Vreau sa merg la liceu, va rog”, au fost printre primele cuvinte spuse de Alexandra catre criminalul Gheorghe Dinca, cand tanara s-a urcat in mașina de ocazie. Procurorii DIICOT au inceput de luni dimineața sa reconstituie traseul facut de Dinca, alaturi de viitoarea sa victima. Familia indurerata…

- Gheorghe Dinca, autorul crimelor de la Caracal, a fost angajat al Spitalului Municipal din Caracal, unde a lucrat ca geamgiu timp de opt ani. Oamenii care l-au cunoscut au spus despre el ca &"era un om de treaba&", dar dezordonat.