- Sotia lui Gheorghe Dinca urmeaza sa fie audiata astazi la sediul Politiei din Caracal de catre procurorii DIICOT, care incearca sa lamureasca misterul disparitiei Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu, anunța Antena3.Amintim ca Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a spus ca femeia ar ști…

- Ancheta din Caracal nu este lipsita de scandal și controverse. Avocatul familiei Luizei Melencu, tanara disparuta in luna aprilie despre care Gheorghe Dinca susține ca ar fi ucis-o, a facut noi declarații șocante. In plin scandal privind haosul de la IPJ Olt, Tonel Pop a venit cu o declaratie socanta.…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani despre care Gheorghe Dinca a spus ca a incinerat-o, a oferit, joi seara, la Antena 3, detalii cutremuratoare din dosar. Astfel, Tonel Pop a declarat ca dosarul dispariției Luizei era aproape rezolvat, iar procurorii și polițiștii știau ca Gheorghe…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat ca momentul in care Alexandra Macesanu a fost rapita de Gheorghe Dinca a fost surprins de o camera de supraveghere. "Exista oameni care au aceste filmari", a spus Pop la Antena 3.

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei. Luiza Mihaela…

