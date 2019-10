Stiri pe aceeasi tema

- Alerta alimentara la KFC! Inspectorii de la Protectia Consumatorilor (ANPC) au descoperit bacteria Clostridium, bacterii coliforme si enterococi in gheata produsa de KFC pentru bauturile racoritoare.

- Ziarul Unirea Inițiatorul mișcarii „și eu” ia din nou atitudine: Un nou proiect marca Ștefan Mandachi dedicat lipsei infrastructurii din Romania și accidentelor grave Omul de afaceri Ștefan Mandachi, inițiatorul campaniei cu forma de protest #și eu prin care a construit, simbolic, primul metru de autostrada…

- Cele mai multe si mai grave accidente rutiere din Gorj au loc intre orele 14.00 si 22.00. O statistica a Inspectoratului Judetean de Politie Gorj arata ca in cele 9 luni scurse din acest an majoritatea evenimentelor rutiere grave au avut loc in inter...

- „Caravana cu Medici”, o asociatie care ofera ingrijiri medicale gratuite persoanelor din zone defavorizate, va vizita in luna octombrie patru sate din Romania pentru a diagnostica si trata afectiuni cardiovasculare si ca sa ofere sprijin pentru sanatatea femeii. Potrivit unui comunicat transmis joi…

- La 1 ianuarie 2019 populatia rezidenta a fost de 19,4 milioane de persoane, in scadere cu 125.500 persoane fata de 1 ianuarie 2018, a transmis joi Institutul Național de Statistica. Cauza principala a acestei scaderi o reprezinta sporul natural negativ (numarul persoanelor decedate depasind numarul…

- Nava ''Eleonore'', apartinand acestui ONG, a salvat luni un nou grup de migranti in apropierea coastelor Libiei si cauta un port european pentru a-i debarca. ''Inca nu am primit un raspuns pozitiv din partea statelor UE'', a spus comandantul navei, Claus-Peter Reisch, care pe de alta parte s-a declarat…

- Fostul comisar Traian Berbeceanu explica care sunt efectele modificarilor legislative din ultimii ani. El arata ca in momentul in care au fost eliminați oamenii cu experiența din sistem, iar modificarile legislative au oferit tot mai multe drepturi infractorilor, Romania a fost data inapoi cu minim…

- Poliția Romana a contorizat infracțiunile grave produse in primele șase luni ale anului 2019. 946 de violuri, 112 omoruri și 19.851 de fapte de violența domestica au fost comise in țara, potrivit unei statistici a polițiștilor. In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel national au fost inregistrate…