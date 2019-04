Stiri pe aceeasi tema

- "Papa mi-a spus ca nu a permis sarutul inelului la Loreto din motive de igiena. Nu pentru sine, ci pentru a evita contaminarea atunci cand sunt cozi lungi de persoane. Lui, personal, ii place sa imbratiseze oamenii", a explicat joi directorul biroului de presa al Sfantului Scaun, Alessandro Gisotti.…

- Emoționant! Inima unei tinere de 20 de ani bate in pieptul unui barbat din Targu Mureș. Femeia a fost victima unui grav accident rutier, iar familia și-a dorit ca inima tinerei sa ofere șansa unei alte persoane sa traiasca

- O lucrare a marelui sculptor Constantin Brancuși, care a fost furata cu 24 de ani in urma din Cimitirul Dumbrava, din Buzau, a reintrat in posesia Muzeului Județean. Bustul din bronz a fost gasit in anul 2016, de polițiști, care au o ancheta in desfașurare. Urmeaza ca sculptura sa fie expertizata de…

- O statuie a sculptorului Constantin Brancusi aflata pe un mormant din cimitirul Montparnasse din Paris este obiectul unei dispute intre stat si mostenitorii unei defuncte, o rusoaica inmormantata acolo din 1910.

- Jurnalista Cristina Țopescu a fost impresionata de croitoreasa care a concurat la Romanii au talent și care a impresionat cu vocea ei. Ana Maria Pantaze a cucerit pe toata lumea cu vocea sa la Romanii au talent, de la Pro TV. A primit primul Golden Buzz de la Mihai Petre, juratul care a revenit la emisiune…