- Guvernul de la Berlin insista sa se creeze o misiune de observare a Uniunii Europene pentru protectia navigatiei in Golful Persic, a declarat luni ministrul german de externe, Heiko Maas, citat de DPA. "De asemenea, este previzibil ca va dura ceva timp sa convingem de asta Uniunea Europeana",…

- Ea a spus ca prezenta armatei germane la aceasta misiune este 'absolut esentiala', in timpul unei vizite la Comandamentul de Operatiuni al Bundeswehr la Geltow, in apropiere de Berlin. Parlamentul german urmeaza sa decida in toamna daca va extinde mandatul armatei pentru misiunea din Siria si Irak.…

- Un numar de 12 copii provenind din familii de jihadisti cu cetatenie franceza, 10 dintre ei orfani, care traiau în taberele de stramutați din nord-estul Siriei, au fost repatriați luni la Paris, a anunțat Ministerul francez de Externe, potrivit AFP.Cei 12 copii, cel mai mare având…

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa efectueze o vizita in Iran in cadrul unui efort de a salva acordul nuclear international din 2015 care are ca obiectiv impiedicarea Iranului sa detina bomba nucleara, a declarat joi la Berlin o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe german,…

- Germania spera ca noua conducere ucraineana va da un nou impuls eforturilor de solutionare a conflictului ce dureaza de ani de zile in apropierea granitei Ucrainei cu Rusia, relateaza joi agentia DPA, potrivit agerpres.ro.''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'',…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a indemnat joi electoratul sa respinga fortele nationaliste, in debutul alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza dpa. "Problema este daca lasam Europa la dispozitia fortelor haosului, divizarii si fricii, a celor care vor, intr-un final, distrugerea Europei",…

- Numai o Uniune Europeana puternica va avea o "voce pe scena mondiala", a declarat marti ministrul german de externe Heiko Maas, dupa o intalnire la Hamburg cu omologi din republicile baltice, desfasurata inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, transmite dpa. Ministrul de externe leton Edgars…