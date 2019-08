Germania: prima creştere a datoriei din 2014 La 30 iunie 2019 nivelul total al datoriei era de 1.081 miliarde de euro.



Cresterea datoriei este provocata partial de o rezerva creata pentru a gestiona criza refugiatilor din Germania. La momentul la care rezerva a fost creata, Parlamentul a acordat Guvernului federal permisiunea de a se imprumuta.



Opozitia s-a plans ca ministrul de Finante, Olaf Scholz, a profitat de aceasta reglementare pentru a majora datoria pentru prima data din 2014.



Reducerea semnificativa a datoriei publice a fost obiectivul cheie al Guvernului condus de Angela Merkel inca din 2005, cand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

