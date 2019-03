Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane, dintre care patru copii, au murit in urma unui incendiu produs in cursul noptii de vineri spre sambata intr-un imobil rezidential din orasul german Nurnberg, informeaza publicatia Bild.Incendiul a izbucnit sambata in jurul orei 3.00 (4.00, ora Romaniei), fiind stins…

- Un puternic incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sa,mbata, 22/23 februarie 2019, in comuna Obarsia din judetul Olt, a mistuit o casa. Doua persoane, tata si fiica, au sfarsit in incendiu.

- Cel putin noua persoane au murit duminica, inainte de rasaritul soarelui, intr-o mahala din orasul Chittagong, din sudul Bangladesh, intr-un incendiu care a distrus sute de locuinte, a anuntat politia,...

- Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului sprijina familia cu 7 copii din Tatarești care a ramas fara locuinta in urma unui incendiu. „Urmare a intamplarii nefericite din localitatea Tatarești, Județul Satu Mare, unde un incendiu devastator a mistuit o casa lasand fara adapost o familie…

- O tanara in varsta de 25 de ani și doi copii ai sai au fost gasiți fara suflare in locuința lor, din Craiova. Potrivit primelor informații, se pare ca cei trei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon de la un generator pe care il foloseau sa se incalzeasca.

- O mare nenorocire a fost anuntata in aceasta noapte, putin dupa ora 00.00, la Craiova, pe strada Drumul Apelor: sase persoane au fost gasite intr o incapere, inconstiente, intoxicate cu fumul de la generatorul electric.Tania Vilceanu, purtatorul de cuvant al ISU Dolj a declarat pentru ZIUA de Constanta…

- Imagini accident cumplit. O femeie a murit, iar o fetița in varsta de 13 ani și tatal ei au intrat in coma.foto O familie de romani a fost implicata intr-un accident cumplit pe o șosea din Austria. O femeie a murit, iar o fetița in varsta de 13 ani și tatal ei au intrat in coma. Accidentul a avut loc…

- Trei copii care au fost intoxicati cu fum, duminica, in urma unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea mureseana Archita, au fost declarati decedati, a anuntat Inspectoratul General pentru...