Germania: Foarte puţini sirieni au acceptat ajutorul de stat german pentru a se întoarce în Siria Doar o mica parte dintre sirienii care s-au refugiat în Germania s-au întors în tara lor natala folosindu-se de ajutoarele financiare guvernamentale, informeaza luni agenția DPA, citata de Agerpres.



În 2017, doar 199 de oameni au aplicat la nivel national pentru a obtine sprijin financiar în vederea unei "plecari voluntare" înapoi în Siria, potrivit raspunsului oferit de guvernul german la o interpelare a Verzilor din opozitie, raspuns consultat de agentia de presa germana.



În 2018, guvernul federal german a subventionat reîntoarcerea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

