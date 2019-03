Germania extinde cu șase luni interdicția vânzării de armament către Arabia Saudită Guvernul Germaniei a anunțat joi ca va prelungi cu șase luni interdicția privind exportul de armament catre Arabia Saudita, care și-a întarit între timp relațiile cu alți exportatori europeni de armament, relateaza Mediafax citând Reuters. Interdicția a fost impusa în urma uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, eveniment care a generat o disputa la nivel mondial privind Arabia Saudita. Aliații europeni au criticat decizia Germaniei de a anula exporturile de armament catre Arabia Saudita, având în vedere ca țara araba gestiona contracte de miliarde… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

