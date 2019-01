Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei (CoE) si Rusia trebuie sa gaseasca o solutie la criza cu care se confrunta de mai multi ani, pentru a impiedica Moscova sa paraseasca organizatia, a declarat marti, la Strasbourg, ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza AFP. "Consiliul Europei trece evident printr-o perioada…

- Senatorul Titus Corlațean, membru al Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), vicepreședinte al Adunarii, a participat, in ziua de 11 ianuarie a.c., la reuniunea Comisiei pentru alegerea judecatorilor la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a APCE.…

- Senatorul Titus Corlațean, membru al Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), vicepreședinte al Adunarii, participa in ziua de 11 ianuarie a.c., la Paris, la reuniunea Comisiei pentru alegerea judecatorilor la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)…

- Axa franco-germana continua sa dicteze politica externa a Uniunii Europene, iar mai nou Franta si Germania ar vrea sa reprezinte Europa in criza dintre Rusia si Ucraina privind Marea Azov. Potrivit ministrului german de externe, Heiko Maas, aflat in vizita la Madrid, Berlinul si Parisul ar putea juca…

- Europa nu trebuie sa-si relaxeze sanctiunile impuse Rusiei, pentru ca Moscova reprezinta ”o amenintare care continua sa creasca”, a avertizat marti, la Bruxelles, un oficial american de rang inalt, relateaza AFP.Uniunea Europeana (UE) a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeei de…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca Rusia a incalcat dreptul elevilor de la internatul din Tighina la educatie in limba romana si a obligat Moscova la plata unor despagubiri de 64.000 de euro, a relatat miercuri Radio Chisinau, citat de Agerpres. Decizia intervine la sase ani dupa…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pledeaza pentru masuri de coordonare in scopul evitarii unui razboi cu Alianta Nord-Atlantica, denuntand exercitiile militare efectuate de NATO in Europa de Est, inclusiv in Romania. "Noi am spus mereu, iar acestea nu sunt vorbe goale, suntem favorabili…