Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții transportatorului de gaze Transgaz și ai investitorului Black Sea Oil & Gas au semnat vineri ordinul de începere a lucrarilor pentru proiectele celor doua companii în vederea preluarii productiei de gaze provenite din Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia în Sistemul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis alerta Cod Portocaliu dupa cum urmeaza: Judetul Constanta: Medgidia, Cobadin, Cogealac, Mircea Voda, Crucea, Pestera, Chirnogeni, Independenta, Deleni, Saligny, Pantelimon, Tortoman, Cerchezu, Silistea, Vulturu;Judetul Constanta: Harsova, Mihail Kogalniceanu,…

- Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, scrie pe Facebook ca adevarata reforma incepe cu remaniere. "O remaniere a Guvernului in acest moment este binevenita. Cred ca viitorii oameni pe care ii vom pune ministri trebuie sa respecte directia pe care partidul a exprimat-o la Congres. Este un…

- In urma atentionarii ANM, judetul Constanta, mai exact localitatile: Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria, Sacele si Fantanele se afla sub cod galben de ploi.Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare now casting de cod galben, valabila in intervalul 18:00 19:30. Astfel, se…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare now casting cod galben de vreme severa valabila in intervalul ora 14:15 pana la ora 15:00. Potrivit ANM, in judetul Constanta: Medgidia, Navodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu, Cobadin, Cumpana, Valu lui Traian, Techirghiol,…

- Copii din Corbu, Vadu, Sacele, Istria si Nuntasi au avut parte de surprize de neuitat, oferite de Rompetrol Rafinare, in cadrul actiunii "Magia Povestilor by Rompetrol". Angajatii Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, au oferit clipe de neuitat copiilor din Corbu, Vadu, Sacele, Istria…

- Viorica Dancila a afirmat ca nu a mers pe ideea restructurarii Guvernului in Parlament, dorita de Liviu Dragnea, pentru ca nu exista reglementari clare cu privire la situația in care președintele Romaniei ar fi refuzat din nou miniștri și s-ar fi ajuns la o criza guvernamentala.Citește și: Viorica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou cod portocaliu valabil in intervalul 9:45 10:45.Sunt afectate urmatoarele localitati din judetul Constanta: Cogealac, Istria, Sacele, Pantelimon, Fantanele, Gradina.Se vor semnala averse torentiale din care se vor cumula 35 40 l mp, frecvente descarcari…