Observațiile arata ca gaura de ozon este mai mica in 2019 decat in mod normal. Serviciul de monitorizare a atmosferei Copernicus (CAMS) al UE spune ca in prezent se situeaza mult sub jumatatea din zona vazuta de obicei la mijlocul lunii septembrie, conform agenției UE.

Experții CAMS, cu sediul in Reading, Marea Britanie, proiecteaza o creștere modesta in zilele urmatoare. Ozonul este o molecula care este compusa din trei atomi de oxigen. Este responsabil pentru filtrarea radiațiilor ultraviolete daunatoare de la soare. Gazul se produce constant și se distruge in stratosfera, la aproximativ…