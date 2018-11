Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Romaniei lanseaza trei volume aniversare dedicate Centenarului Desavarșirii Unitații Naționale in cadrul Targul International GAUDEAMUS – Carte de invațatura Muzeul Național de Istorie a Romaniei lanseaza vineri, 16 noiembrie 2018, incepand cu ora 13.00, in cadrul Targului…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, la 130 de ani de la inființare. Lansare de carte și vernisajul unei expoziții dedicate evenimentului, vineri, la Museikon Vineri, 9 noiembrie 2018, la Museikon a avut loc evenimentul ”130 de ani de la inființarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia”. Manifestarea…

- Steagul delegatiei comunei Lupsa la Marea Adunare Nationala de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, exponatul lunii noiembrie la Muzeul National de Istorie a Romaniei. In contextul celebrarii Anului Centenarului Marii Uniri, Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) expune, in perioada 1 – 28 noiembrie…

- Corul Regal se afla intr-un turneu in premiera, in perioada 2018 - 2019, fiind considerat cel mai amplu proiect coral din tara dedicat Centenarului Marii Uniri, in care corul isi propune sa cante in fiecare dintre capitalele Unirii - Bucuresti, Ramnicu Valcea, Iasi, Cluj, Alba Iulia, Chisinau, Cernauti…

- Expozitia temporara „Averescu si Prezan. Maresalii Romaniei Mari” va fi deschisa joi, la ora 16.00, la Muzeul National de Istorie a Romaniei, in prezenta Olgai Macarie, nepoata maresalului Constantin Prezan, a general-locotenentului Grigore Stamate, autor al unei trilogii despre maresalul…

