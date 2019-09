Gandac in paine. Asta a descoperit o lugojeanca inainte sa se pregateasca sa faca un sandwich Magazinele din Lugoj continua sa isi surprinda neplacut clientii. Profitand de faptul ca produsele comercializate sunt tot mai rar verificate de catre inspectorii de la protectia consumatorului, magazinele din oras vand tot felul de produse care baga spaima in consumatori. De o descoperire dezgustatoare a avut parte clienta unui magazin Unicarm din Lugoj care a cumparat o paine feliata, pentru sandwich. Cand femeia a ajuns acasa si a dat sa deschida punga, a observat un gandac mort in interior, astfel ca lugojencei i-a pierit pofta de mancare. Femeia s-a intors la magazin pentru a cere explicatii… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

