- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a postat cateva imagini foarte rare cu un ras care se hranește cu prada sa, o caprioara, in padurile administrate de Ocolul Silvic Avrig. ”Exemplarele de ras sunt monitorizate de colegul nostru Daniel Lungoiu pe baza urmelor lasate de feline. Rașii au fost surprinși…

- Exemplarele de ras sunt monitorizate de angajatii Romsilva pe baza urmelor lasate de feline. Rașii au fost surprinși hranindu-se de mai multe ori din prada, ziua și noaptea, de fiecare data acoperind leșul cu frunze și pamant, pentru a nu fi furat de alt carnivor. Rasul este cea mai mare felina…

- Imagini cu zimbri din Parcul Natural Vanatori Neamt in timp ce se hranesc la un punct special amenajat de rangerii parcului, postate pe pagina de internet a Regiei Nationale a Padurilor Rosilva.Specialistii Romsilva asigura zimbrilor hrana suplimentara, fan si furaje, in special iarna, cand hrana este…

- Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, s-a mentinut anul trecut la acelasi nivel scazut, fiind inregistrati 47.713 metri cubi de lemn taiati ilegal, un volum comparabil cu anul 2016, cand s-au constatat 47.788 de metri cubi proveniti…

- Un lup a atacat un cerb sulitar în albia unui râu si numai interventia unui ranger a facut ca deznodamântul sa nu fie unul tragic pentru cerb. ”Imagini spectaculoase si extrem de rare cu atacul unui lup asupra unui cerb sulitar, filmat de colegul…

- Activistii de mediu de la Greenpeace au tras un puternic semnal de alarma cu privire la pericolul defrisarii padurilor virgine din Romania, asta la doar o zi dupa ce Romsilva anuntase ca tocmai a inclus in categoria respectiva peste 2000...

- Angajatii Romvilsa au suprins, pe un versant muntos din Parcul Natural Bucegi, imagini rare cu o capra neagra care coboara pe stanci. Filmuletul a fost foarte apreciat pe pagina de Facebook a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.

- Imagini incredibile cu o capra neagra au fost surprinse de rangerii parcului in cursul acțiunilor de monitorizare a populației de capra neagra din Parcul Natural Bucegi. Specialiștii estimeaza o populație de 500 de exemplare de capra neagra pe raza parcului. Capra Neagra, Rupicapra…

- Au fost facute publice primele imagini aeriene cu o turma de zimbri în libertate într-o padure din Parcul Natural Vânatori Neamț din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva.

- Paza fondului forestier national constituie serviciu silvic obligatoriu. Pe langa administrarea fondului forestier proprietate publica a statului, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva poate asigura, prin ocoalele silvice din subordine, administrarea sau servicii silvice pentru suprafetele de fond…

- Parcul Natural Gradiștea Muncelului – Cioclovina, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, are o suprafața de peste 38.000 de hectare, din care peste 26.500 de hectare sunt paduri. Parcul este situat in vestul țarii, pe raza județului…

- Consiliul Județean Vrancea a alocat 5,1 milioane de lei pentru continuarea proiectului Parcul Memoriei Naționale „Stejarii Romaniei – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MANDRIA. In luna decembrie a anului trecut, Consiliul Județean Vrancea a aprobat in…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva prezinta, pe contul sau de Facebook, cateva imagini de iarna din Parcul National Piatra Craiului. Fotografiile au fost realizate de rangerii parcului in acțiunile de patrulare și monitorizare. Parcul Național Piatra Craiului are o suprafața de 14.800 de hectare…

- WWF-Romania propune adaptarea masurii de silvomediu astfel incat aceasta sa poata asigura, cu bani europeni, plați pentru toate restricțiile necesare conservarii padurilor virgine, a celor din ariile protejate, inclusiv padurile valoroase din perspectiva biodiversitații și a resurselor de sol. „Eu zic…

- Anul 2018 a debutat cu o știre care efectiv a explodat in toata presa romaneasca, și anume Romania a devenit – in premiera istorica – importator net de busteni. Motivul? In 2017 masa lemnoasa s-a scumpit atat de mult incat a devenit mai ieftina cea din import. 2017, un an complicat Anul 2017 a fost…

- Imagini extrem de rare cu o lupta intre doi zimbri in libertate, un mascul și o femela, au fost surprinse de rangeri in Parcul Natural Vanatori Neamt din cadrul Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva. Imaginile au fost filmate in cursul acțiunilor de monitorizare a turmelor de zimbri din…

- Angajatii Romsilva au filmat una din turme, alcatuita din 13 exemplare de zimbru, din care doi viței nascuți in libertate anul trecut. Parcul Natural Vanatori - Neamț este singurul loc din Europa in care exista zimbri in libertate, semilibertate și in captivitate, parcul fiind inclus recent…

- Specialistii estimeaza o populatie de cel putin 180 de capre negre in Parcul Natural Putna Vrancea, acestea fiind monitorizate permanent de personalul parcului. Capra Neagra (Rupicapra rupicapra) este un animal erbivor care traieste in zonele stancoase montane din Europa. Potrivit site-ului Parcului…

- Silvicultorii se pregatesc pentru campania de impadurire din primavara, in pepinierele Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva fiind scoși la șanț puieții care vor fi plantați in perioada urmatoare. Puieții forestieri sunt pastrați in sol nisipos, care protejeaza radacinile, asigurand peste iarna pastrarea…

- In cursul anului trecut, numarul pomilor de Craciun taiați ilegal “a scazut puternic”, ca urmare a intensificarii controalelor efectuate de catre personalul Direcțiilor Silvice județene, cu sprijinul polițiștilor, al jandarmilor și al angajaților Garzii Forestiere, conform unui comunicat de presa al…

- Imagini rare cu un ras in cautare de hrana au fost surprinse in Parcul National Piatra Craiului, iar Romsilva le-a postat pe Facebook. In Parcul National Piatra Craiului, specialistii Romsilva estimeaza ca traiesc patru exemplare de ras.

- Dupa ce in urma cu cateva zile, in Parcul National Piatra Craiului, a fost filmata o haita de șapte lupi , acum, o camera de monitorizare a faunei a surprins imagini rare cu un ras, la trei ani dupa ultima aparitie in zona a unui asemenea exemplar. Exemplarul de ras a fost filmat dupa ce specialiștii…

- Pentru corecta informare a publicului asupra stirilor difuzate in data de 10 ianuarie a.c., in spatiul media, referitoare la ”trucarea” unei licitatii organizata de Directia Silvica Hunedoara, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva face urmatoarele precizari: In 24 octombrie 2017, pe baza suspiciunilor…

- Intalnire de gradul zero intr-o padure din Argeș! Doi padurari de la Ocolul Silvic Vidraru, Direcția Silvica Argeș, intr-o patrulare, au intalnit o ursoaica cu doi pui. Unul din pui s-a urcat intr-un arbore, iar padurarii s-au retras pentru a permite ursoaicei sa-și recupereze puiul. In padurile Ocolului…

- Specialiștii de la Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va invața cum se planteaza corect bradul ecologic pe care l-ați cumparat de Craciun. Daca ați cumparat de Sarbatori un pom de Craciun ecologic, care poate fi replantat, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va ofera cateva sfaturi pentru replantarea…

- Romsilva reactioneaza dupa ce Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Directia Silvica Hunedoara, pentru atribuirea serviciilor de paza la sediul administrativ al Directiei Silvice Hunedoara.…

- Romsilva raspunde acuzațiilor aparute in spațiul public cu privire la trucarea unor licitații. Direcția din Hunedoara subliniaza ca a sesizat Consiliul Concurentei asupra faptului ca cele doua din firmele participante la licitație aveau acelasi administrator si ca au depus propuneri tehnice asemanatoare.…

- Romsilva a publicat imagini cu o haita de lupi filmata cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei din Parcul Național Piatra Craiului. Romania, cu peste 5.000 de exemplare, este țara din Europa cu una dintre cele mai mari populații de lupi. Romsilva a publicat imagini cu o haita de lupi filmata…

- Imagini spectaculoase, luni dupa-amiaza, in Baia Mare. Riul Sasar, care traverseaza orașul, s-a colorat in roșu, spre surprinderea trecatorilor care au imortalizat momentul. Fotografiile au fost postate apoi pe retelele de socializare. Explicația, spun specialiștii, este milul de la baza unei galerii…

- Romania a ajuns, in premiera istorica, sa fie importator net de lemn, dupa ce anul 2017 a adus schimbari legislative importante și creșterile agresive ale prețurilor lemnului care au zguduit sectorul forestier. Daca pentru Regia Naționala a Padurilor aceasta este o veste buna, producatorii de mobila…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie.Pretul mediu de adjudecare…

- Conform informațiilor pe care le-a obținut ecopolitic.ro, numarul incendiilor de padure a crescut cu 240% in acest an in padurile de stat administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva. in primele noua luni ale anului fiind inregistrate 284 de incendii, fața de 118 in perioada similara a anului…

- Anul acesta, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a pus in vanzare 83.000 de pomi de Craciun, din care 70.000 din specia brad si 13.000 din specia molid. Insa, nu toți oamenii vad cu ochi buni taierea acestora, optand pentru brazii artificiali.

- Caz alarmant in judetul Suceava, unde a fost impuscat un mistret contaminat cu cesiu radioactiv. Un mistret impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137…

- Imagini rare au fost surprinse de camerele cu senzori montate in Parcul Național Vanatori din Neamț. Un ras a fost filmat in timp ce se hranea cu o caprioara vanata. Imagini rare au fost surprinse de camerele cu senzori montate in Parcul Național Vanatori. Inregistrarea, realizata in cursul nopții,…

- Un mistret impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat, joi, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva,…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva va livra pentru populatie, pana la finele acestui an, circa un milion de metri cubi de lemn de foc, o cantitate cu aproximativ 20% mai mare decat in anul precedent, pretul mediu de vanzare fiind de 150 de lei pe metru cub, fara TVA, a declarat, joi, directorul…

