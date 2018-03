Stiri pe aceeasi tema

- Codul galben de ninsoare prognozat pentru Bacau in intervalul orar 13.00 – 20.00, a scos in oraș toate utilajele de deszapezire și personalul disponibil. Sunt in teren 27 de utilaje de deszapezire, din care 18 aparțin contractorilor, iar 9 sunt ale primariei. Intervenția utilajelor este suplinita de…

- Codul Portocaliu de ninsori abundente și viscol da peste cap traficul rutier in județul Ialomița. Pe toate drumurile județene și naționale se circula in condiții de iarna. La Grindu, pe DJ 203B, un microbuz in care se aflau 10 persoane a ramas blocat in nameți. La momentul de fața se intervine in zona…

- Asa cum au si anuntat meteorologii, la Galati s-a intors iarna. Pe parcursul noptii ce a trecut, zapada s-a depus considerabil pe strazile din oras. Primaria Galati anunta ca "de la primele ore ale diminetii un numar de 110 lucratori stradali intervin pentru curatarea trotuarelor de gheata si zapada…

- Peste 50 de utilaje de deszapezire au intervenit in ultimele ore pe drumurile naționale din Gorj, ca urmare a ninsorilor abundente. A fost folosita cantitatea de 250 de tone de material antiderapant. Un numar de 6 utilaje au fost trimise ...

- Desi stratul de zapada nu a necesitat, in judet, interventia utilajelor de deszapezire, pe drumuri s-a actionat cu material antiderapant, insa ultima rabufnire a iernii a dat peste cap planurile administratorilor de drumuri.

- Primaria Galati anunta ca peste noapte au actionat pe strazile orasului utilajele din dotarea Serviciului Public Ecosal, respectiv cele 14 sararite si 12 tractoare dotate cu lame si perii. A fost folosita pana acum o cantitate de aproximativ 430 tone de material antiderapant. "Incepand cu primele ore…

- Drumarii actioneaza joi, pe DN 67 C, in zona montana Ranca, unde ninge abundent, au informat reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu. Potrivit acestora, se intervine cu material antiderapant si cu doua utilaje cu lama. „Este un fenomen foarte ciudat, pe Varful…

- Drumarii actioneaza joi, pe DN 67 C, in zona montana Ranca, unde ninge abundent, au informat reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu. Potrivit acestora, se intervine cu material antiderapant si cu doua utilaje cu lama. "Este un fenomen foarte ciudat, pe Varful Papusa este soare, in…

- Actiunea de largire a benzilor de circulatie prin indepartarea zapezii de pe carosabil in special in zonele unitatilor de invatamant, pe strazile secundare, alei, trotuare, statii de autobuz si treceri de pietoni continua in municipiul Constanta. Activitatea de degajare a zapezii se deruleaza cu 156…

- 21 de utilaje de deszapezire au fost scoase pe drumurile din municipiu inca de aseara și au continuat sa iasa azi-noapte și in aceasta dimineața. Se continua intervențiile, astfel incat traficul sa nu aiba de suferit.

- Primarul General, Gabriela Firea, a fost prezenta astazi, in Piata Constitutiei din Capitala pentru a prezenta raportul actiunilor de deszapezire, dar si instalatiile de topit zapada achizitionate in premiera de Primaria Capitalei.Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, Municipalitatea…

- Primarul municipiului Ploiesti, Adrian Dobre, a organizat astazi o conferinta de presa, alaturi de directorul Regiei Autonome de Servicii Publice, Raul Petrescu, in care a prezentat eforturile facute de autoritati pentru deszapezire in ultimele 24 de ore, in contextul in care municipiul e vizat de avertizari…

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- La prima ora a dimineții de miercuri, reprezentanții Consiliului Județean Timiș transmit ca niciun drum din județ nu este inchis, dar ca se circula in condiții de iarna. Puteți afla informații privind starea drumurilor județene pe perioada iernii 2017-2018 și puteți face sesizari la numarul de telefon…

- Acțiunile desfașurate de CNAIR SA in perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00 26.02.2018 In perioada 26.02.2018, ora 05:00 — 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: — DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant — DRDP…

- In perioada 25 – 26 februarie, potrivit informarilor venite din partea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pe drumurile nationale si judetene din Valcea s-au imprastiat aproximativ 1.000 de tone de material antiderapant.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea a primit in sprijin 2 senilate de la ISU GALATI si ISU MURES, o autofreza de zapada si o autospeciala de transport personal si Victime Multiple de la ISU Iasi. Reamintim ca judetul Tulcea se afla sub cod portocaliu de ger sever, ninsoare…

- Drumarii din zona de vest a Romaniei au avut in cursul noptii de marti spre miercuri probleme cu poleiul. Ei au folosit peste 150 de tone de material antiderapant pe soselele din raza de activitate a DRDP Timisoara.

- Drumarii au intervenit cu 40 de utilaje si au imprastiat pe sosele 130 de tone de material antiderapant. Stratul de zapada masoara in zona montana a judetului intre 10 si 15 centimetri. Nu au lipsit nici intervențiile de urgența, dupa ce cațiva șoferi surprinși de viscol au ramas blocați in…

- Ninsoarea care nu conteneste de aseara a scos la munca drumarii din Capitala. Cele 68 de autospeciale au imprastiat peste 600 de tone de material antiderapant pe strazile din Chisinau. "Am lucrat toata noaptea și avem mult de lucru. Sunt in rezerva și am a treia tura.

- Circulatia rutiera se desfasoara, miercuri, in conditii de iarna pe toate sectoarele de drumuri judetene din Buzau, unde actioneaza 16 utilaje si au fost imprastiate peste 120 de tone de material antiderapant. "Ninge cu putere mai ales in zona de munte, dar deocamdata niciun drum judetean…

- Drumarii au actionat cu peste 1.500 de utilaje si au raspandit peste 5.300 de tone de material antiderapant, la nivel national, in perioada 10-12 februarie 2018, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) remis luni AGERPRES. "Facem…

- Reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Targu-Jiu au actionat, de ieri si pana in aceasta dimineata,cu 17 autoutilaje. S-au raspandit 3 tone de material antiderapant pe DN 7A, DN 66, DN 67, DN 67B, DN 67C si DN 67D.

- Drumarii din Maramures sunt la datorie. In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 7 utilaje si a fost raspandita o cantitate de 18 tone de material antiderapant pentru prevenirea si combaterea poleiului. Circulația este asigurata pe toate sectoarele de drum in conditii…

- In perioada 22.01.2018, in intervalul ora 13:00 ndash; 18:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: cu 108 autoutilaje si s au raspandit 343,4 tone material antiderapant; DRDP BUCURESTI: cu 68 autoutilaje si s au raspandit 231,6 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu…

- Drumarii au intervenit in ultimele ore pe soselele administrate de Consiliul Judetean Gorj. Potrivit lui Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, nu sunt probleme in ceea ce priveste circulatia rutiera pe drumurile judetene. Cosmin Popescu a declarat ca s-a intervenit cu utilaje si cu…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești și operatorul de salubritate, a derulat, in perioada 20-21 ianuarie a.c., activitați de deszapezire și combatere a poleiului in municipiul Ploiești. Astfel, sambata, 20 ianuarie 2018, in intervalul orar 19.00-07.00,…

- În perioada 22.01.2018 în intervalul ora 0530 &ndash 1300 la nivel naional drumarii au acionat astfel DRDP CONSTANA cu 127 autoutilaje i sau rspândit 524 tone material antiderapant DRDP BUCURETI cu 345 autoutilaje i sau rspândit 1.7364 tone material antiderapant DRDP CR...

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, vineri, cu 473 de autoutilaje si aproape 2.080 tone de material antiderapant, clorura de calciu si solutie ecologica pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise…

- O cititoare care locuiește pe strada Ion Moldovan din Turda (zona din spatele Pieței Centrale) ne-a sesizat faptul ca in aceasta iarna nu s-a intervenit deloc cu material antiderapant pe aceasta straduța, iar cei care circula cu mașina au probleme, pentru ca s-a format un strat de gheața. Read More...

- Ca urmare a caderii unei importante cantitați de zapada in cursul acestei nopți, Primaria Municipiului Dej a demarat incepand cu ora 03:00, acțiunea de deszapezire in oraș. Acțiunea continua și la aceasta ora. S-a intervenit prin Serviciul Administrarii Domeniului Public cu utilaje cu lama și pentru…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de joi, 18 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Potrivit administratiei de stat a drumurilor, pe traseele din tara s-au imprastiat peste trei mii de tone de material antiderapant, iar la aceste lucrari sunt implicate 330 de unitati de tehnica si peste 300 de muncitori.

- Drumarii din Maramures au avut noapte alba. In cursul zilei de ieri Si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 36 utilaje si a fost raspandita o cantitate de 548 de tone de material antiderapant pentru prevenirea si combaterea poleiului. Circulația este asigurata pe toate sectoarele de drum…

- Parcul din vecinatatea Palatului comunal din municipiul Buzau va purta numele poetului Vasile Voiculescu, combatant in Primul Razboi Mondial, a anuntat miercuri primarul Constantin Toma. Potrivit acestuia, municipalitatea va realiza totodata si un bust din bronz al autorului "Poemelor…

- Fiecare cartier din municipiul Suceava va avea garantata, incepand din acest an, o finantare in valoare de 500.000 de lei, pentru implementarea unor proiecte prioritare, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. El a spus ca s-au finalizat ultimele discutii cu cetatenii,…

- La Galati a cazut prima zapada insemnata cantitativ din aceasta perioada si autoritatile locale s-au mobilizat. "Activitatea de deszapezire si combatere a poleiului in municipiul Galati se desfasoara in conformitate cu “Procedura pentru asigurarea desfasurarii activitatii la nivelul municipiului Galati…

- Toate firmele care au contracte de deszapezire in Bucuresti, sancționate Foto: Arhiva. Toate firmele care au contracte de deszapezire în Bucuresti au fost sanctionate ieri cu amenda totala de 30.000 lei - adica 5.000 lei fiecare - pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. La ora transmiterii aceste stiri, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele…

- Firmele de salubrizare au fost sanctionate luni cu amenzi in cuantum total de 30.000 de lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Capitala, a anuntat primarul general,...

- "Firmele de salubrizare au fost sanctionate de catre politistii locali pentru ca nu au respectat Programul de masuri si actiuni pentru deszapezirea si combaterea poleiului in Bucuresti. Operatorii de salubrizare ar fi trebuit sa tina cont de avertizarile meteo de ninsoare si sa aplice material antiderapant…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta intr-un comunicat ca, in perioada 14 – 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 ndash; 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant, conform CNAIR. "Mentionam ca drumarii au actionat si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, în perioada 14 - 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru a asigura circulatia rutiera în conditii de…

- Se circula in conditii de iarna, dar fara dificultati. Soferii care se angajeaza sa faca astazi deplasari prin nordul si centrul tarii trebuie sa fie atenti si sa adapteze viteza din cauza straturilor subtiri de zapada care s-au depus pe carosabile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la…

- Se circula in conditii de iarna, dar fara dificultati. Soferii care se angajeaza sa faca astazi deplasari prin nordul si centrul tarii trebuie sa fie atenti si sa adapteze viteza din cauza straturilor subtiri de zapada care s-au depus pe carosabile.

- Vantul puternic, zapada abundenta si gheata formata in timpul noptii de marti spre miercuri au cauzat perturbari majore ale traficului in anumite parti ale Regatului Unit, fiind afectate autostrazi si terminale de transport din intreaga tara. De asemenea, mii de case au ramas fara curent electric,…

- Se circula in conditii de iarna pe toate drumurile din judetul Sibiu, nefiind niciunul blocat, dupa ce drumarii au lucrat toata noaptea, folosind toate utilajele din dotare si peste 500 de tone de material antiderapant, numai in ultimele 12 ore, potrivit unui comunicat de presa remis sambata AGERPRES.…