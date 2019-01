Liderul UDMR a comentat organizarea ceremoniei de la Ateneu, unde fostul eurodeputat Adrian Severin, condamnat in instanta si fiul premierului Viorica Dancila au stat in aceeasi loja cu oficiali romani si straini: ”Foarte tarziu am primit invitatiile, cu 48 de ore inainte. Pana atunci, noi nu stiam ca suntem sau nu suntem invitati, eu vorbesc de ceilalti lideri. In ultima seara au fost niste interventii si de la Guvern sa venim, dar eu am spus: daca ieri ati trimis invitatia, eu sunt plecat din tara, eu ce pot sa fac in acest moment? (...) Probabil era loc de o pregatire mai buna si din punct…