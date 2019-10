Presedintele Klaus Iohannis a confundat, joi, Presedintia finlandeza la Consiliul UE cu cea a Frantei. Seful statului a spus „Presedintia franceza nu procedeaza corect”, deși Finlanda detine, din luna ianuarie a acestui an, Presedintia Consiliului UE. Gafa este și mai mare in contextul in care Klaus Iohannis iși citea discursul de pe foi. „Presedintia noastra The post Gafa diplomatica a lui Iohannis la Bruxelles: A confundat Finlanda cu Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .