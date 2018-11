Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii din cadrul Postului de Politie Lungulețu au identificat și sanctioneaza contraveniional, in conformitate cu prevederile OUG34/2008, un adolescent de Post-ul Trei ambulanțe, 2 mașini de poliție și una de pompieri, puse pe drum de un adolescent care avea chef de glume apare prima data in Gazeta…

- Politistii din judetul Alba au verificat peste 350 de autovehicule destinate transportului public de persoane si marfa si au aplicat 141 de sanctiuni contraventionale, in urma unei actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere grave. Activitatile de control s-au desfasurat conform Planului de operatiuni…

- Un accident petrecut in weekend demonstreaza inca o data ca pe strazile Iasului circula soferi inconstienti care pun viata multor persoane in pericol • Un pensionar beat a intrat in plin in mai multe masini care asteptau la semafor si numai o minune a facut ca toti cei implicati sa scape cu viata •…

- Evaziune fiscala cu autoturisme/ Percheziții romano-germane și in Teleorman in Eveniment / on 09/10/2018 at 12:38 / Județul Teleorman este printre cele in care polițiștii au descins, marți dimineața, in cadrul unui dosar de evaziune fiscala, in care Germania a fost prejudiciata cu peste 21 milioane…

- Circ cu locuri de parcare și mașini de serviciu la Primaria Orașului Ștefanești din județul Argeș. Ca sa faca ordine in parcare, edilul Jenica Dumitru și-a insemnat locul pe care vrea sa il ocupe cu...

- In aceasta dimineata, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza 26 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Prahova, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane banuite de ...

- Potrivit Politiei Romane, in primele sapte luni ale anului, politistii au desfasurat 979 de actiuni, atat national, cat si la nivel international, pentru destructurarea gruparilor de criminalitate organizata, in cadrul carora au fost facute 2.395 de perchezitii domiciliare. Au fost ...