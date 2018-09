Gabriela Firea vrea sa dea elevilor 120.000 de carti cu Istoria Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului Gabriela Firea de a acorda un ajutor de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, elevilor bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani, daca venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Scopul…

- "Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), prin Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, desfasoara, in perioada iunie - septembrie 2018, un amplu program de recompensare a performantelor scolare si extrascolare exceptionale ale elevilor de gimnaziu si liceu din Municipiul Chisinau.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a precizat in debutul sedintei ca in urma aplicarii proiectului urmeaza sa se asigure internet gratuit in toate spatiile publice, precum parcuri, gradini, spitale, teatre sau muzee.Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi stabiliti pe baza unui…

- Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania filiala Craiova a anuntat lansarea proiectului ”Impreuna doboram barierele pentru autism. Hai sa construim o societate accesibila pentru persoanele cu autism!”, finantat de OMV Petrom. Valoarea totala eligibila a proiectului ...