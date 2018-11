Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni seara, ca se astepta la "mai multa barbatie, in special barbatie politica" din partea lui Liviu Dragnea, respectiv acesta sa recunoasca faptul ca a avut o intalnire cu primari de sectoare despre reorganizarea administrativa a Capitalei. Firea il acuza…

- Gabriela Firea a lansat un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea, intr-o conferința de presa care a avut loc la sediul Primariei Capitalei. Edilul l-a acuzat pe liderul PSD ca a avut o intalnire cu primarii de sectoare, la care ea nu a fost invitata, in care a adus in discuție o ordonanța prin care sectoarele…

- "Eu chiar nu comentez enormitati", a fost raspuns ul liderului PSD atat pe acest subiect. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca liderul PSD Liviu Dragnea vrea sa o "lichideze" si ca intentioneaza sa fie adoptata o ordonanta de urgenta pentru desfiintarea…

- Social-democratul Codrin Stefanescu sustine ca Gabriela Firea, prin declaratiile din ultima perioada, doreste 'sa devina Elena Ceausescu a politicii romanestii', facand referire la informatiile legate de OUG pentru desfiintarea Bucurestiului, dar si la afirmatiile potrivit carora Liviu Dragnea ar…

- „Nu s-a discutat niciodata in partid asa ceva, nu exista o astfel de idee, fiind o aberatie. Pe scurt - interviul doamnei Gabriela Firea nu merita niciun comentariu”, a declarat duminica secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, pentru Mediafax. Primarul general, Gabriela Firea,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca liderul PSD Liviu Dragnea vrea sa o ”lichideze” si ca intentioneaza sa fie adoptata o ordonanta de urgenta pentru desfiintarea Primariei Capitalei, iar sectoarele sa devina unitati administrativ-teritoriale. Firea a spus…

- Situația din Consiliul General al Primariei Capitalei este una cu adevarat exploziva. PSD Sector 5 a exclus patru consilieri generali, in speranța ca vor rupe majoritatea controlata de Gabriela Firea, insa acest lucru nu s-a intamplat.SCRISOARE catre Liviu Dragnea pentru EXCLUDEREA Gabrielei…

- Gabriela Firea a declarat ca Liviu Dragnea a spus ca nu candideaza la alegerile prezidențiale in condițiile in care ea a fost prima care a spus ca nu candideaza la președinție. Primarul a adaugat ca președintele PSD a spus in acel moment ca nu va candida nici el și ca PSD - ALDE vor avea candidat…