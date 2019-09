Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei, prin Administratia Municipala pentru Consolidarea Lucrarilor cu Risc Seismic (AMRCCRS), a lansat o licitatie de 14,62 milioane lei (3,08 milioane euro) pentru a consolida cladirea din Strada Blanari nr. 14, unde se afla si Club A, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.

- In legatura cu asa-zisele dezvaluiri ale unui consilier general PNL, care face referire la un "spot publicitar" al Primariei Municipiului Bucuresti, pentru corecta informare a opiniei publice, Primaria Capitalei face urmatoarele PRECIZARI Clipul la care se face referire nu este un clip de promovare,…

- Primarul general Gabriela Firea a intrat in conflict cu consilierul PNL Ciprian Ciucu. Miezul discordiei este un clip platit de Primaria Capitalei și difuzat la Antena 3, despre cladirile cu risc seismic din București. Ciprian Ciucu a amenințat ca va sesiza Curtea de Conturi, considerand ca Firea a…

- Dupa ce a investit aproape jumatate de miliard de euro in proiecte mixte de regenerare urbana, in Romania, compania IULIUS intentioneaza sa demareze, la Iasi, o noua dezvoltare in zona Palas – Sf. Andrei, estimata la peste 335 milioane de euro. Astfel, incluzand ansamblul Palas, investitia companiei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca programul de reducere a riscului seismic "este un succes" si a mentionat ca stadiul lucrarilor de consolidare la blocul din strada Biserica Enei nr. 14 este de 55%, potrivit unui comunicat al Municipalitatii. "Programul de reducere a riscului…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat blocul din strada Biserica Enei nr. 14, unde lucrarile de consolidare sunt intr-un stadiu avansat. Primarul General, Gabriela Firea: "Programul de reducere a riscului seismic in Capitala este un succes. Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor…

- Cladirea din str. Blanari nr 10, este primul imobil finalizat in cadrul programului de consolidari inceput in urma cu doi ani de Primaria Capitalei. Pentru lucrarile de consolidare la imobilul de pe strada Blanari nr. 10, (alcatuit din subsol, parter, 2 etaje si pod), s-au folosit peste 40.000 kg de…

- Bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2019 va fi diminuat cu 608 milioane de lei, conform proiectului de rectificare bugetara aprobat miercuri de Consiliului General al Capitalei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus despre aceasta rectificare bugetara ca este "o prioritizare" a cheltuielilor.…