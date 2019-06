Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, afirma ca nu au fost exercitate presiuni in legatura cu procedura de achizitie aferenta programului de inzestrare Corveta multifunctionala, nici asupra sa si nici asupra institutiei pe care o conduce, informeaza Agerpres.roDoresc sa precizez cat se poate de…

- Ministrul Apararii Naționale (MApN), Gabriel Les, a declarat duminica, pentru Mediafax, ca institutia pe care o conduce va pregati un memorandum prin care va solicita oficial Guvernului preluarea Cimitirului eroilor de la Valea Uzului, decizia fiind adoptata in urma unei analize a situatiei necropolei.…

- Vineri, 24 mai, a fost termenul limita pentru depunerea ofertelor in cadrul licitației privind achiziția a 32 de autobuze electrice, a 20 de autobuze electric-hibride, a 13 stații de incarcare rapida pentru autobuze (9 stații pentru cele electrice și 4 stații pentru cele electric-hibride) și a 32 de…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectele pentru modificarea Codului penal si celui de procedura penala. Proiectul legislativ care prevede modificarea Codui penal a fost adoptat cu 180 de voturi pentru 81 impotriva si doua abtineri. De asemenea, proiectul legislativ pentru modificarea Codului…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat, joi, ca nimeni nu s-a nascut ministru, iar in momentul in care nu mai exista sustinerea politica este normal ca persoana respectiva sa faca un pas in spate. "Suntem ministri numiti politic, de catre o echipa politica. As vrea sa va spun ce-am facut…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat joi ca presedintele Klaus Iohannis a fost informat despre toate programele de inzestrare pe care ministerul le deruleaza si nu intelege de ce presedintele face presiuni. "Mi-am asumat cu mare responsabilitate functia pe care o am astazi, imi doresc…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat marti seara referitor la afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis privind inzestrarea armatei ca au fost pornite programe de inzestrare "extrem de importante", care se deruleaza pe o perioada lunga, iar presedintele "demonstreaza ca nu intelege…

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a declarat, vineri, ca Romania a cumparat cel de-al treilea sistem de rachete Patriot, iar plata, de 85 de milioane de dolari, a fost facuta catre americani in urma cu doua zile, pe data de 13 martie, scrie Mediafax.Citește și: IPJ Timiș CONFIRMA…