Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca Iranul "se joaca cu focul", dupa ce Administrația de la Teheran a anunțat depașirea limitei stocurilor de uraniu îmbogatit stabilita prin Acordul nuclear semnat cu marile puteri, informeaza Mediafax citând publicația The Hill.…

- Decizia cancelarului german Angela Merkel de a permite intrarea in Germania a peste 1 milion de refugiati, majoritatea sirieni, incepand din 2015, a fost o ''eroare esentiala'', a apreciat presedintele rus Vladimir Putin, intr-un interviu publicat vineri de Financial Times inaintea summitului G20 de…

- Liderii UE nu au reusit sa se puna de acord privind o noua conducere, joi noaptea, dupa un summit care aproape a eliminat principalii candidati ai celor trei familii mari din Parlamentul European. Dupa patru ore de discutii privind selectarea unui nou presedinte al Comisiei Europene, liderii…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți ca țara sa este foarte pregatita în ceea ce privește Iranul, pe fondul tensiunilor în creștere dintre cele doua state, informeaza Mediafax citând Reuters. Situația dintre Washington și Teheran este extrem de tensionata…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…

- Estimarile Biroului de Turism din Sri Lanka arata ca, pana in 2020, tara va inregistra 4,5 milioane de turisti si vizeaza venituri de 7 miliarde de dolari americani, in conditiile in care, anual, Sri Lanka este vizitata de aproximativ 2,3 milioane de turisti. Pe lista turistilor inregistrati in 2018…

- Noi actori online incearca sa profite de lipsa unui cadru legal, pentru a influenta alegerile europarlamentare de saptamana aceasta, arata un raport publicat vineri de Institutul pentru Dialog Strategic (ISD) din Londra, citat de AFP. ISD a anchetat cazurile din Regatul Unit, Franta, Italia,…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. Sferturi de finala 23 mai 17.15 Canada - Elveția 2-2 Cele mai mai surprize din…