Frica unui nou inceput: Despre aparitia copilului, cu psiholog Constantin Cornea Care sunt starile parintilor, atunci cand au primul copil?



De cele mai multe ori, viata parintilor se poate schimba intr-un mod dramatic. In primul rand, pot aparea frici legate de grija fata de copil.



Astfel poate aparea teama ca nu stiu ce si cum sa faca cu noul membru al familiei, astfel incat acesta sa nu pateasca ceva.



Temerea ca nu cumva sa faca o miscare gresita cand il tin in brate, cand il alapteaza, cand ii schimba scutecele sau cand ii dau anumite medicamente. Daca bebelusul incepe sa planga, oare este bolnav, il doare ceva, ii este foame?



Mamica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum am putea vedea curcubeul daca nu am suporta ploaia? Cum am putea aprecia zambetul daca nu am gusta lacrima, cum am putea simti imbratisarea daca nu ne-ar framanta dorul? Cum ne-am bucura de ceea ce suntem, daca altii nu ar incerca sa ne faca sa fim altfel? Cum am simti limitele daca nu…

- Odata cu creșterea cantitații de date cu caracter personal pe Internet, o parte dintre utilizatori se consoleaza cu ideea ca orice încercare de a menține confidențialitatea datelor online va fi sortita eșecului. Kaspersky Lab a descoperit recent ca un utilizator din trei (32,3%) nu știe cum își…

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik, Silvia Zavadovschi. Ziua Internaționala a Copilului reprezinta o ocazie în plus sa ne amintim de pelicula „Milika” și sa ne gândim la drama pe care o traiesc copiii dupa ce parinții lor divorțeaza. Un subiect atât de vechi și, totodata,…

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe a povestit despre cum este viața ei de mamica. Prezentatoarea a vorbit despre toate greutațile pe care le presupune viața de mamica, dar și despre satisfacțiile pe care le are grație copiilor sai. "E frumos? Puțin spus. E minunat! E greu? Al naibii de greu. Scriu…

- Grija pentru varstnici arata gradul de civilizație al unui popor. Daca pentru trup, timpul, in curgerea sa, aduce imbatranirea, sufletul credincios și bun poate cunoaște o imbogațire in blandețe și ințelepciune. Batranețea nu reprezinta doar o etapa de viața, ci și o stare de spirit, care…

- Trei artefacte puse in legatura cu viata si mai ales moartea lui Iisus Hristos au devenit adevarate simboluri ale mitologiei crestine, venerate chiar si astazi si considerate dovezi de necontestat ale rastignirii. Unele dintre acestea au creat o adevarata literatura, dar au declansat si expeditii initiatice…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Iohannis abia marti „ar da un semn de viata” in legatura cu remanierea guvernamentala.„Luni o sa avem o intalnire in coalitie, impreuna cu doamna prim-ministru, si o sa stabilim ce facem. Am inteles ca abia marti presedintele ar da un semn…

- Temerile romanilor legate de Uniunea Europeana sunt alimentate de frica de necunoscut, iar cea mai buna metoda de a scapa de aceasta intoleranta este contactul direct cu societatile din celelalte state...