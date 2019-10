Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au dispus masuri de supraveghere judiciara impotriva a 25 de persoane pentru fapte penale cum sunt frauda, abuz in serviciu, coruperea de functionari publici si emiterea de facturi false. Ancheta politistilor a vizat trei societati care administrau centre de primire a migrantilor…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunța ca in perioada iulie – septembrie a analizat peste 6.000 de proceduri de achiziție publica, dintre care 15% se refera la contracte finanțate din fonduri europene. Au fost date peste 100 avertismente, in valoare de 1,15 miliarde lei.Potrivit unui…

- Aeroportul Arad ramane o gaura neagra, in care se pierd, an de an, milioane de lei din banii aradenilor. In ciuda promisiunilor actualei conduceri liberale de la Consiliul Județean Arad, dupa trei ani de mandat, pe Aeroportul Arad nu exista nici o cursa regulata, iar singurele zboruri sunt cele din…

- Din cauza scandalului legat de angajari, Fillon a fost eliminat inca din primul tur al alegerilor prezidentiale din 2017, dupa ce fusese cotat ca favorit in sondajele de opinie.Fillon, in varsta de 65 de ani, a fost inculpat pentru deturnare de fonduri publice in mai multe perioade, intre…

- Bruxellesul isi va spori asistenta pentru Bosnia, cu un nou pachet de 10 milioane de euro, pentru a o ajuta sa construiasca centre suplimentare de primire a migrantilor, a anuntat luni delegatia Uniunii Europene la Sarajevo, citata de France Presse potrivit Agerpres Aceasta tara, evitata in timpul…

- O firma de securitate cibernetica din Israel susține ca a identificat cateva vulnerabilitati in aplicația WhatsApp, care ar putea permite hackerilor sa modifice continutul mesajele sau numele expeditorilor. Aceste probleme au mai fost aduse in discutie si anul trecut, iar compania de cybersecurity demonstreaza…

- Procurorii DNA fac miercuri percheziții la sediul companiei Oracle din Pipera, investigand un posibil caz de corupție in mediul privat, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Potrivit surselor citate, ar fi vorba despre contracte acordate de companie in schimbul unei mite foarte mari. Dosarul ar…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, actul normativ care completeaza art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, ce defineste "lucrarile de interes public major", transmite Agerpres. USR și unele organizații ecologiste…