- Mihai Onila, fostul membru al trupei AXXA, si-a pierdut fetița de numai 10 ani, Ioana Emily Hope, rapusa de cancer, in urma cu trei ani. Acesta a fost invitat miercuri seara, la „Agenția Vip” alaturi de fratele lui, Gabi, unde au vorbit sincer despre cele mai grele momente din viața lor. Gabi Onila…

- Pe Mihai Onila il recunosti cu siguranta. A facut parte din trupa "AXXA" ce rupea topurile in Romania, la inceputul anilor 2000. Fratele sau, Gabi, este si el cantaret, a participat la mai multe concursuri de voce din Romania. Amandoi au fost invitati la "Agentia VIP" pentru infrunta "Testul Sinceritatii".

- Catrinel Sandu a revenit in țara. Aceasta a mers sa-și vada tatal, care are mari probleme de sanatate. Tatal lui Catrinel Sandu a fost operat de urgența in luna martie a acestui an. Revenita in țara din America, vedeta a mers sa-și vada parintele la spital. Catrinel Sandu a oferit detalii despre starea…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța a dezvaluit ce nume a ales pentru cel de-al 11-lea copil al sau. Acesta a marturisit ca bebelușul va avea un nume modern. "La nume ne-am orientat spre nume mai moderne, Ayan, Edan, mai multe variante. Am zis ca pana la urma, ea decide. Numele are o oarecare importanța,…

- Lavinia Pirva a devenit mama, joi, dupa ce a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Vestea cea mare a dat-o Ștefan Banica, pe contul sau de Facebook. In același timp, el a anunțat și numele copilului: Alexandru. „Sunt fericit ca a venit pe lume fiul meu cel mai mic, haios și sanatos, Alexandru Banica.…

- Interpretul de muzica populara Gheorghe Turda a facut declarații despre starea sa de sanatate. Artistul a marturisit ca se simte foarte bine. Cantarețul de muzica populara a explicat ca inca e sub tratament dupa operația prin care a trecut, dar se simte foarte bine. "Eu sunt perfect sanatos. Inca din…

- Anamaria German, interpreta de muzica populara, a vorbit despre accidentul cumplit pe care l-a suferit in urma cu șase ani, in urma caruia a ajuns in scaunul cu rotile. Artista a fost invitata la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, unde a povestit despre accidentul in care a fost implicata.…