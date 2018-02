Stiri pe aceeasi tema

- El este tatal Emmei Roberts și fratele mai mare al Juliei Roberts, un actor cunoscut, cu o nominalizare la Oscar și trei nominalizari la Globurile de Aur și apariții in filme precum „The Dark Knight”, „Runaway Train” sau „Hitman’s Run”. Actorul s-a ranit la șold. La cei 61 de ani ai sai, Eric Roberts…

- Ce a pațit un barbat care a stat 30 de minute pe toaleta. Un barbat din sud-estul Chinei a fost adus de urgența la spital, la miezul nopții, dupa ce ce a observat ca o umflatura in forma de minge i-a cazut din anus in timp ce se afla pe toaleta. Doctorii au spus ca umflatura era atașata de partea sa…

- Municipiul Suceava sarbatoreste 630 de ani de atestare documentara printr-o serie de evenimente care se vor desfasura sambata si duminica. Deschiderea oficiala a manifestarilor va avea loc sambata, 10 februarie, la Cetatea de Scaun incepand cu ora 11. Acolo oficialitatile si invitatii vor rosti discursuri…

- Aceasta este clasa 2018 a nominalizaților la premiile Oscar. Ieri, mare parte dintre actorii care au primit cate o nominalizare pentru un trofeu, in cadrul ediției care va avea loc pe 4 martie, s-au strans pentru poza de grup și un banchet, organizate la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Printre…

- Dragos, un copilas de doar 8 ani lovit crunt de soarta, ofera o lectie de viata tuturor. Baiatul a fost diagnosticat la varsta de 4 ani cu hidrocefalie si tumora maligna, iar medicii nu i-au mai dat sanse de supravietuire.

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.

- Tom Hardy si-a facut un tatuaj dedicat lui Leonardo DiCaprio, dupa ce a pierdut un pariu cu actorul alaturi de care a jucat in filmul „The Revenant”, in legatura cu gala premiilor Oscar din anul 2016.

- „Am vrut inițial sa experimentam efectele lipsei de somn asupra abilitaților paranormale. Am realizat ulterior ca nu avem cum sa facem asta, așa ca am decis sa studiem efectele privarii de somn, abilitațile cognitive, performața pe terenul de baschet și orice alta modificare pe care o observam”.

- Dupa cum știm, ediția de anul acesta a premiilor Oscar ar putea aparține filmului „The shape of water”, regizat de Guillermo del Toro, film care conduce in topul nominalizarilor, fiind inclus la nu mai puțin de 13 categorii. Cea mai importanta categorie la care a fost nominalizat este, bineințeles,…

- [caption id="attachment_39775" align="alignleft" width="398"] Foto: deschide.md[/caption] Tragedie intr-o familie din satul Pitușca, raionul Calarași. Un baiat de 12 ani, care se dadea cu sania, a ajuns sub roțile unui camion, informeaza deschide.md . Accidentul a avut loc in dupa amiaza zilei de ieri…

- La cei 31 de ani, a bifat deja apariții notabile in filme precum: ”Resident Evil”, ”John Wick”, ”Triplu X-Intoarcere lui Xander Cage” și chiar in serialul ”Orange is the new black”. Are, așadar, o viața profesionala satisfacatoare și promițatoare. Pe plan personal, insa, actrița se lupta cu niște probleme…

- Frances McDormand, protagonista filmului „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, se numara printre nominalizatele la premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal. La categoria „cea mai buna actrita in rol principal” au fost nominalizate Frances McDormand, pentru „Three Billboards…

- Actrita australiana Ruby Rose si-a alarmat fanii dupa ce a publicat o poza in care apare in scaun cu rotile. Mesajul postat alaturi de fotografie este destul de vag, iar admiratorii ei s-au gandit la ce este mai rau.

- Unele dintre cele mai apreciate pelicule ale anului 2017, propuse sau aflate in cursa pentru premiul Oscar pentru cel mai bun film strain, precum "Loveless", "120 BPM", "On Body and Soul" si "Fixeur", pot fi vizionate in perioada 19 - 21 ianuarie,...

- La data de 12 ianuarie a.c., politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au documentat activitatea infractionala a unui barbat in varsta de 68 de ani, din Lopatari, banuit de comiterea infractiunii de braconaj.

- Alexandru și Gabriel Creanga din Focșani, doi frați in varsta de 14, respectiv 11 ani, ambii afectați de Distrofia musculara Duchenne, au ajuns in situația de a abandona școala, de a nu mai socializa, de a nu mai putea ieși pur și simplu din apartamentul in care locuiesc. Este povestea publicata de…

- Premiat cu un Glob de Aur pentru dublul rol din serialul ”Fargo”, actorul Ewan McGregor are parte de multa drama în viața personala. În divorț de cea care i-a fost soție și cu care are patru copii, Eve Mavrakis, scoțianul se afișeaza deja de ceva vreme cu amanta, partenera…

- Miniseria „Big Little Lies”, produsa de HBO, si lungmetrajul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, regizat de Martin McDonagh, au fost marii castigatori ai celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminica seara la Los Angeles. Fiecare dintre cele doua productii…

- In 2006, Carmen Stepan a facut o tara intreaga sa lacrimeze. Ea a castigat sezonul al doilea al show-ului „Dansez pentru Tine”, unde a facut echipa cu Victor Slav. Scopul?! Dorea ca iubitul ei, Dani Boariu, sa mearga din nou, tanarul fiind de 7 ani imobilizat intr-un scaun cu rotile. Partenerul ei de…

- Caporalul Valentin Ciolan Uta (30 de ani) a fost ranit in Afganistan, in 2015, in urma exploziei unei masini-capcana, intr-o misiune de mentinere a pacii in Kandahar. Acum vorbeste despre misiunea de soldat intr-un razboi care nu e al tarii lui, dar in care a ajuns din datorie.

- Andreea Nechita este o tanara in varsta de 25 de ani care demonstreaza in fiecare zi ca viata poate fi traita frumos si cu intensitate chiar daca, din cauza unor probleme din nastere, nu se poate deplasa singura. Tanara este un exemplu de ambitie si motivatie pentru multi, reusind sa isi urmeze visul…

- „Cine poate intelege mai bine suferinta decat cel care trece prin ea?”, spune Andreea Nichita. Tanara a reusit sa promveze in acest an examenul de rezidentiat si a dovedit tuturor ca visele pot deveni realitate.

- „Cine poate ințelege mai mult suferința, decat cel care trece prin ea?”, spune Andreea Nichita. Tanara a reușit sa promoveze in acest an examenul de rezidențiat și a dovedit ca orice vis poate fi realizabil, chiar daca viața te-a pus la grele incercari

- Ultima slujire oficiata de episcopul Husilor, PS Ignatie, la o biserica din Barlad s-a incheiat cu un moment emotionant. Inaltul prelat a oferit buchetele de flori primite cadou unei fetite in scaun cu rotile si unei bunici.

- Ultima slujire oficiata de episcopul Husilor, PS Ignatie, la o biserica din Barlad s-a incheiat cu un moment emotionant. Inaltul prelat a oferit buchetele de flori primite cadou unei fetite in scaun cu rotile si unei bunici. De cand a ajuns pe meleagurile Husilor, PS Ignatie a impresionat prin modestie.

- O femeie impreuna cu fiul ei, care se afla in scaun cu rotile, a stat ore intregi, in frig, in fata vilei lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru, asteptandu-l sa vorbeasca cu el. Pe langa durerea de nedescris pe care o simte Lacramioara Stoian cand isi vede fiul imobilizat intr-un carucior, aceasta sufera…

- Cu doar cateva zile inainte de Craciun, Monica Tatoiu a suferit o interventie chirurgicala la sold, in urma unei fracturi puternice. Femeia de afaceri a fost operata de un medic celebru, care i-a “reparat” mana si Papei. Monica Tatoiu a fost externata chiar in Ajunul Craciunului, dar a parasit spitalul…

- De Craciun, cele mai mari dorinte ale unui baiat de 14 de ani din Gorj au fost un scaun cu rotile si un smartphone. Mosul i-a indeplinit visul, iar la sacul lui au contribuit pompierii din judet si o mama cu suflet.

- Actrita germano-americana Diane Kruger marturiseste ca a trait propria ''agonie'' in timpul filmarilor de la "In The Fade", cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul Fatih Akin. Intr-un interviu acordat recent pentru AFP, Diane Kruger spune ca acesta a fost rolul cel mai intens…

- Academia de film americana a anuntat marti ca 341 de productii cinematografice au fost luate in calcul pentru categoria „cel mai bun film” a celei de-a 90-a gale a premiilor Oscar. Pentru a fi luate in considerare, lungmetrajele trebuie sa fie lansate intr-un cinematograf din districtul Los Angeles…

- Trei incidente tragice, in care au fost implicati doi politisti si doi pompieri, si-au pus amprenta asupra anului 2017 in judetul Suceava. Totodata, anul acesta a fost unul favorabil pentru judet in ceea ce priveste turismul, Suceava primind titlul de Destinatie Europeana de Excelenta,…

- Vica Blochina a suferit un accident in Asia si a ajuns de urgenta la spital. In urma unei probe, blondina s-a accidentat si un picior i s-a umflat foarte tare, motiv pentru care a fost transportata rapid pentru a fi vazuta de un medic.

- Criminala de la metrou a socat Bucurestiul, dar si intreaga Romanie. Aceasta a impins doua femei in fata metroului. Din pacate, una dintre acestea, o tanara, si-a pierdut viata, calcata de metrou. Politistii au capturat-o pe ucigasa la cateva ore dupa.Citește și: Lia Olguța Vasilescu da sfoara-n…

- Diana Dobre este o tanara de 23 de ani din judetul Buzau care sufera de distrofie musculara, din cauza careia tanara necesita sprijin permanent din partea familiei si al celor dragi. A absolvit Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Buzau, fiind numita sefa de promotie a generatiei 2009-2013.

- Pentru a veni in sprijinul acestora, Protecția Consumatorilor preia, incepand de luna aceasta, toate reclamațiile privitoare la absența rampelor de acces. In conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 448/2006, incepand cu data de 1 decembrie 2017, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor…

- LISTA COMPLETA A FILMELOR NOMINAIZATE LA GLOBURILE DE AUR 2018: Cel mai bun film categoria drama: "Call Me By Your Name", "Dunkirk", "The Post", "Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", potrivit Agerpres. Cel mai bun film categoria musical sau comedie: "The Disaster Artist", "Get…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Merei, au efectuat un control privind verificarea legalitatii desfasurarii operatiunilor cu articole pirotehnice de catre persoanele fizice si juridice. In urma verificarilor efectuate la o unitate comerciala, ce are ca obiect de activitate vanzarea de…

- Ambiția tinerei nu se oprește aici. Vrea sa-si continue si studiile. Absolventa de școala profesionala, se pregateste sa dea bacul, vara viitoare, pentru ca apoi sa poata merge si la facultate.

- Caprioara adoptata de doi soți in scaun cu rotile din Targu Neamt. Georgiana și Neculai Manescu, doi soți din Targu Neamț, ambii aflați in scaun cu rotile au adoptat un pui de caprioara, in primavara lui 2017. De fapt, animalul a intrat in viața lor, ei au acceptat-o și atfel s-a nascut o frumoasa poveste…

- Doarme in pat, se uita la televizor, mananca lapte cu biberonul si se alinta toata ziua. Nu este vorba despre un copil ci despre o caprioara botezata Pitzi. In primavara acestui an, animalul slabit si-a gasit adapost intr-o gospodarie din Targu Neamt.

- Un barbat care se pretindea invalid si apela la mila publicului, dintr-un scaun cu rotile, a reusit sa fure bicicleta unui localnic si sa fuga cu ea. Politistii au depus eforturi mari pentru a-l prinde.

- "Moarte pe Nil", de Agatha Christie, va fi urmatorul roman adaptat pentru marele ecran produs de Twentieth Century Fox dupa "Crima din Orient Express", potrivit The Hollywood Reporter. Dupa "Crima din Orient Express", in regia lui Kenneth Branagh, Fox va continua cu "Moarte pe Nil", urmatorul mister…

- Un barbat care și-a ucis fiica cu sânge rece pentru ca nu se oprea din plâns a avut parte de un sfârșit asemanator, chiar în închisoare. Liam Deane, în vârsta de 22 de ani, a fost condamnat la închisoare în urma cu aproximativ o luna, dupa…