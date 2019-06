Franța vrea să interzică distrugerea produselor nealimentare nevândute "Va fi o premiera mondiala", a spus seful guvernului, intr-un moment in care executivul vrea sa convinga in ceea ce priveste actiunea sa in materie de ecologie si sa raspunda asteptarilor francezilor in ceea ce priveste protectia mediului, ilustrate de un avans al votului ecologist la ultimele alegeri europene.



Aceasta masura vizeaza obligativitatea donarii sau reciclarii acestor produse, incepand de la sfarsitul lui 2021 sau al lui 2023, in completarea masurilor deja adoptate in ultimii ani impotriva risipei alimentare.



In prezent, produse nealimentare noi si nevandute in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce marcile de masa prefera sa reduca preturile pentru a goli rafturile, marcile de lux prefera sa arda unele articole nevandute sau sa le arunce la gunoi in loc sa riste sa isi afecteze imaginea daca aceste articole ar fi regasite in zona articolelor vandute la reduceri. "Prea multe companii…

- In timp ce marcile de masa prefera sa reduca preturile pentru a goli rafturile, marcile de lux prefera sa arda unele articole nevandute sau sa le arunce la gunoi in loc sa riste sa isi afecteze imaginea daca aceste articole ar fi regasite in zona articolelor vandute la reduceri."Prea multe…

- Franta a luat in vizor amprenta de carbon a industriei modei cu un plan destinat sa opreasca firmele din acest sector sa distruga bunurile nevandute, a declarat un oficial guvernamental, transmite Bloomberg. În timp ce mărcile de masă preferă să reducă preţurile pentru…

- Luni s-a semnat acordul pentru reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru produsele romanești. Acordul a fost semnat la sediul Ministerului Agriculturii de catre Asociatia Bio Romania si Federatia Producatorilor de Produse Traditionale si Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc. “Este o masura…

- Asociatiile producatorilor de produse bio, traditionale si de promovare a alimentului romanesc au semnat un acord pentru reducerea cotei de TVA de la 9% la 5%, aceasta fiind o masura benefica pentru oprirea depopularii satelor romanesti, dar si in favoarea productiei, consumului si accesului unei…

- Expozitia dedicata lui Leonardo da Vinci, care isi va deschide portile in toamna la muzeul Luvru din Paris cu ocazia implinirii a 500 de ani de la moartea marelui maestru al picturii Renasterii, va putea fi admirata doar pe baza de rezervare, ca urmare a afluxului fara precedent de vizitatori, informeaza…

- Inspectorii de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș impreuna cu reprezentanți ai altor instituții de control desfașoara verificari mixte in aceasta perioada a sarbatorilor de Paști. Comisarii Protecției Consumatorilor din Timiș au dat, in controalele lor, peste produse…

- Franța arde din nou! Dupa cumplitul incendiu ce a distrus catedrala Notre Dame din Paris, flacarile au cuprins o cladire din orașul Versailles, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul Actu.fr.