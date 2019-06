Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni 'curajul' si 'determinarea' noului sau omolog ucrainean, Volodimir Zelenski, 'de a face sa taca armele' in estul Ucrainei, liderul de la Elysee evocand un posibil summit la Paris daca Moscova si Kievul vor realiza 'gesturi' concrete, transmite AFP,…

- Franta si Germania au jucat din nou 'cartea temperarii' marti seara in criza dintre Rusia si Consiliul Europei, asigurand Moscova ca 'isi are locul' in acest organism paneuropean, noteaza France Presse potrivit Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel l-au asigurat pe presedintele rus Vladimir Putin ca 'Rusia isi are locul (in Consiliul Europei) si au subliniat importanta gasirii unei solutii rapide care sa permita mentinerea acesteia (in cadrul institutiei), cu toate drepturile…

- Rusia ramane membra a Consiliului Europei duupa ce, vineri, membrii acestei organizații au ajuns la o ințelegere care rezolva disputa care a inceput odata cu anexarea Peninsulei Crimeea. Miniștrii de Externei ai celor 47 de națiuni membre ale Consiliului Europei au votat cu majoritate covarșitoare in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, a carui tara va prelua la jumatatea lunii mai presedintia Consiliului Europei, si-a exprimat luni dorinta ca Rusia sa ramana membra a acestei organizatii in pofida...

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…