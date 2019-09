Reforma, care ar urma sa intre in vigoare in octombrie 2020, prevede in special principiul prezumtiei de lipsa de responsabilitate inainte de 13 ani si accelerarea proceselor in astfel de cazuri.



Nou "cod al justitiei penale pentru minori" ar urma sa inlocuiasca textul din 1945 privind delincventa juvenila, amendat deja de 39 de ori si "devenit ilizibil", potrivit titularei de la Justitie.



Conform proiectului, judecata in astfel de cazuri s-ar face in doua etape, cu o prima sedinta care sa statueze cu privire la vinovatia acuzatului in interval de cel mult trei luni, fata…