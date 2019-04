Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanti raniti grav de fortele de ordine din Franta, majoritatea din randul "vestelor galbene", au anuntat duminica infiintarea unei asociatii si au chemat la un protest national pe 26 mai, la Paris, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Am decis sa constituim un colectiv, 'mutilatii ca exemplu',…

- „Am decis sa constituim un colectiv, 'mutilatii ca exemplu', ca referinta la cei impuscati ca exemple”, a declarat intr-o conferinta de presa Robin Pages, ramas cu un handicap in urma unei rani la picior, in 2017, cand protesta impotriva infiintarii unui depozit de deseuri nucleare la Bure, in nord-estul…

- In capitala Frantei s-au facut 11.062 controale preventive. Primele incidente ale zilei au izbucnit dupa ora pranzului. Politistii au folosit grenade lacrimogene pe bulevardul Richard-Lenoir, scrie news.ro. In toata tara au fost mobilizati peste 60.000 de politisti si jandarmi.…

- Peste 60.000 de politisti si jandarmi vor fi desfasurati sambata in Franta, la cea de-a 23-a manifestatie saptamanala a "vestelor galbene", a anuntat vineri ministrul de interne, Christophe Castaner, citat de AFP potrivit Agerpres. Prefectul politiei pariziene, Didier Lallement, a apreciat…

- Franța va apela la militari pentru menținerea ordinii la urmatoarele proteste ale vestelor galbene. Forțele militare din operațiunea "Sentinelle" se vor alatura polițiștilor și jandarmilor pentru a preveni violența și distrugerile care au avut loc la Paris și in alte mari

- Guvernul german sustine autoritatile franceze in fata violentelor ''terifiante'' care au avut loc in weekend la Paris in cursul protestelor ''vestelor galbene'', a declarat luni Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Izbucnirea…

- În jur de 60 de persoane printre care 17 ofițeri de poliție și un pompier au fost raniți în cea de-a 18-a sâmbata a demonstrațiilor vestelor galbene din Paris. Protestele au devenit violente dupa ce autoritațile au folosit tunuri de apa și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea,…

- Presedintele Donald Trump a declarat sambata pe Twitter ca guvernul francez plateste factura sprijinului pentru Acordul de la Paris referitor la schimbarile climatice, avand in vedere durata protestelor "vestelor galbene" incepute anul trecut, relateaza EFE. "Cum procedeaza Franta cu Acordul de la Paris…