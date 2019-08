Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a folosit sambata tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii antiglobalizare in orasul Bayonne, situat in apropierea statiunii Biarritz (sud-vestul Frantei), unde sambata a inceput summitul G7, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Un elicopter al politiei…

- Conflictele militare si cele comerciale vor fi temele principale ale summitului G7, iar presedintele SUA Donald Trump pare sa insiste pentru readmiterea Rusiei in Grupul tarilor puternic industrializate, dar Germania, Franta si Marea Britanie conditioneaza acest lucru de rezolvarea crizei ucrainene,…

- Politia a folosit sambata gaze lacrimogene impotriva unor protestatari antiguvernamentali care demonstrau in doua zone din Noile Teritorii, in nordul provinciei Hong Kong, informeaza dpa preluat de agerpres. Protestatarii au ridicat baricade si au incercat sa tina politia la distanta. …

- Parada militara, de astazi, de la Paris dedicata Zilei Nationale a Frantei a continuat cu proteste ale „vestelor galbene“. Sute de oameni au manifestat imediat dupa manifestari, s-au luat la harta cu fortele de ordine care au folosit gaze lacrimogene si au si retinut cativa protestatari.

- Poliția sudaneza a tras cu gaze lacrimogene in protestatari in trei districte din Khartoum, in cadrul unei manifestații fața de militarii la putere, care a reunit mii de persoane, au spus martori citați de AFP.

- Saptesprezece persoane au fost arestate in Marea Britanie, Franta si Romania in cadrul unei anchete asupra unei retele de traficanti care operau in special in nordul Frantei pentru a transporta migranti spre Marea Britanie, a anuntat luni politia franceza intr-un comunicat, citat de AFP, potrivit…

- "Uniunea Salvați Romania a țipat ca din gura de șarpe, cerand demisia Guvernului PSD, pe motiv ca la mitingul din 10 august 2018 jandarmii au ripostat la violențele protestatarilor, utilizand gaze lacrimogene. Aceeași Uniune salvatoare a Romaniei se ploconește acum, la Bruxelles, in fața partidului…

- Confruntari puternice s-au produs duminica intre palestinieni si politisti israelieni pe Esplanada Moscheilor dupa vizita mai multor sute de nationalisti israelieni in acest loc ultrasensibil, in timp ce Israelul celebreaza cucerirea in 1967 a