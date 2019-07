Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez va introduce o ecotaxa, variind intre 1,50 si 18 euro, care incepand din 2020 se va aplica biletelor de avion pentru toate zborurile cu plecare de pe aeroporturile franceze, exceptand zborurile spre Insula Corsica si teritoriile de...

- Guvernul francez a anunțat marți introducerea, începând cu 2020, a unei eco-taxe cuprinsa între 1,50 și 18 euro pentru biletele de avion la plecarile din Franța, scrie AFP.Eco-taxa, care nu se va aplica decât pentru zborurile de plecare din Franța, va fi de 1,50 euro…

- Aceasta ecotaxa ar urma sa genereze 182 milioane de euro incepand din 2020, bani care vor fi destinati pentru investitii in infrastructurile de transport mai ecologice, in special cele feroviare, a precizat Elisabeth Borne.Pentru zborurile interne si intra-europene ecotaxa va incepe de…

- Franta, Germania si Spania si-au unit fortele pentru a construi un avion invizibil european. Un acord in acest sens a fost semnat de ministrii Apararii celor trei tari in cadrul salonului aeronautic deschis la Bourget, langa Paris.

- Autoritatile din Paris au interzis deja circulatia cu trotinete electrice pe trotuare, iar masura urmeaza sa se aplice pe intregul teritoriul Frantei, sanctiunile pentru neconformare fiind amenzi de 135 de euro. Ministerul Transporturilor a adoptat noi reglementari referitoare la circulatia “cu vehicule…

- ​Mai multe persoane, inclusiv un minor, au fost arestate de autoritațile franceze, fiind suspectate ca planuiau un atac terorist care viza agenti ai serviciilor de securitate, a anunțat, luni, Parchetul din Paris, potrivit Le Figaro.Arestarile au fost facute vineri, persoanele vizate fiind suspectate…

- Papa Francisc va efectua o vizita in Franta "in timp util", in contextul incendiului care a distrus o parte a Catedralei Notre-Dame din Paris, a declarat joi presedintele francez, Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit mediafax."Am discutat prin telefon cu Papa. In mod evident,…

- O femeie în vârsta de 50 de ani, care se afla într-un avion ce circula pe ruta Paris – Iași, a ajuns marți dupa-amiaza la Spitalul Clinic de Urgența “Sfântul Spiridon&".