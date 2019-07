Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- "Noi am spus intotdeauna clar si Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru in locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie sa plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, in cursul unei conferinte de presa cu jurnalisti…

- Boris Johnson, favorit în cursa pentru succesiunea premiului britanic Theresa May, a exclus, miercuri, participarea populistului Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, la negocierile privind ieșirea din UE, potrivit Le Figaro, citat de Rador. Marele câștigator al alegerilor europene…

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP potrivit Agerpres. Confruntarea,…

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP. Confruntarea, pe alocuri in forta, a…

- Demisia premierului Theresa May deschide drumul unei competiții haotice pentru conducerea Partidului Conservator și amplifica probabilitatea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, comenteaza cotidianul Financial Times. Theresa May a renunțat, în lacrimi, la efortul…

- Premierul olandez Mark Rutte a avertizat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va redeschide negocierile asupra acordului privind Brexitul cu succesorul Theresei May in functia de premier, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a declarat Rutte in timpul…

- În timp ce haosul privind Brexitul continua, un nou sondaj de opinie, realizat online de compania YouGov, în perioada 23-24 aprilie, în Marea Britanie, arata ca 61% dintre cei care ar vota într-un nou referendum ar vota pentru ramânerea în Uniunea Europeana, relateaza…