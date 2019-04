Stiri pe aceeasi tema

- Un preot devenit erou și-a riscat viața intrand in Notre-Dame pentru a salva Coroana de Spini a lui Hristos, cea mai prețioasa relicva religioasa adapostita de catedrala din Paris. Jean-Marc Fournier, preot al serviciului de pompieri din Paris, a spus ca s-a numarat printre cei care au intrat in catedrala…

- Exemplarele romanului istoric “Notre-Dame de Paris”, publicat de scriitorul francez Victor Hugo in 1831, au fost epuizate in numeroase librarii din Franta si de pe platformele online, dupa incendiul care a devastat catedrala pariziana, in noaptea de luni spre marti, ...

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Ambasadorul Romaniei la Paris, Luca Niculescu, a afirmat ca, dupa incendiul care a afectat catedrala Notre-Dame din capitala Frantei, oamenii traiesc "o tristete planetara", deoarece milioane de persoane sunt legate sufleteste de acest loc si a afirmat…

- Un incendiu devastator a izbucnit la catedrala Notre Dame din Paris, o turla a catedralei prabusindu-se. Pomperii care incearca sa aduca sub control incediul au informat ca eforturile lor sunt indreptate spre a preveni caderea celui de-al doilea turn si salvarea lucrarilor de...

- "Notre-Dame de Paris apartine intregii umanitati. A inspirat atat de multi scriitori, pictori, filosofi si vizitatori din toata lumea. Ce seara trista! Ce regretabil! Impartasesc emotiile cu natiunea franceza, care sunt si ale noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker…

- Luni seara la catedrala Notre-Dame din Paris, a izbucnit un incendiu violent. Este posibil ca incendiul saaiba legatura cu lucrarile de renovare. Una dintre turle și acoperișul s-au prabușit. S-a prabușit tot acoperișul, susțin martorii. Pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind cu…

- "Este un eveniment exceptional, magic. Este pentru prima data cand le vedem de atat de aproape, intrucat au fost amplasate acolo in anii 1860", sunt declarații facute in urma cu trei zile, cand catedrala Notre Dame din Paris intra in atenția lumii prin vestea ca va fi restaurata. Impresionantul monument…

- Construcția catedralei a inceput in anul 1163, pe locul unui lacaș de cult dedicat sfantului diacon Ștefan. In 1182, altarul a fost sfintit de episcopul Maurice de Sully. Lucrarile la catedrala au durat din 1163 pana in 1345. Construcția cladirii cu cinci nave s-a terminat prin lucrarile…