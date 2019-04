Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe Valea Oltului, pe sensul de mers Sibiu - Ramnicu Valcea, este blocat joi seara, in dreptul localitatii Brezoi, pentru a permite pompierilor sa intervina la incendiului de padure din zona, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Pompierii militari…

- Apicultorii din Arad reclama ca peste 30 la suta din albine mor din cauza poluarii chimice. Este vorba, in special, de substante... The post Apicultorii din vestul țarii trag un nou semnal de alarma in privința pesticidelor appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul Sindicatului Lignitul Oltenia, Constantin Crețan, avertizeaza ca CE Oltenia risca sa intre in reorganizare judiciara, daca guvernanții nu vor ajuta societatea in rezolvarea problemei certificatelor de CO2. Constantin Crețan susține ca prețul certificatelor de dioxid de carbon, care este in continuare…

- Un fenomen ingrijorator ia amploare pe autostrazile europene. Șoferii de tir se uita din ce in ce mai des la filmulețe, in timp ce conduc. Polițiștii francezi au declanșat o ampla operațiune pentru a combate aceste practici, dupa ce au descoperit opt cazuri in decurs de numai o luna.

- Autostrada Soarleui, intre Lehliu si Drajna, a fost inchisa sambata dimineata, din cauza poleiului, in timp ce circulatia pe DN 2B si DN 2C se desfasoara cu restrictii de tonaj pe anumite portiuni, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Din cauza conditiilor atmosferice, vant puternic, gheata si zapada ce au incarcat crengile, a avut loc prabusirea mai multor copaci in statiunea Sinaia, punand in pericol vieti si bunuri materiale si dand de furca pompierilor pentru degajarea zonelor afectate. Astazi, in jurul orei 10.30, un copac a…

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, cea mai veche cula (n.r. - in Oltenia, in trecut, casa fortificata a unui boier) din Romania, Cula Greceanu din judetul Valcea, a fost inchisa. In timp ce proprietarii sustin ca nu s-a platit chiria, iar autoritatile nu fac nimic pentru a o cumpara, seful administratiei…

- Minerii de la CE Oltenia refuza si marti sa intre la lucru. Acestia sunt nemultumiti de oferta de majorare salariala pe care le-a facut-o, luni seara, conducerea companiei energetice. Oamenii spun au ajuns sa munceasca in conditii inumane pentru lefuri...