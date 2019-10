Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a dat publicitații o scrisoare pe care Donald Trump i-a trimis-o președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, inainte ca acesta sa declanșeze ofensiva anti-kurda din nordul Siriei. Scrisoarea este redactata intr-un limba mai puțin obișnuit in lumea diplomatica, Trump avertizandu-l pe Erdogan…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a negat, miercuri seara, ca i-a oferit omologului din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, aprobarea de a lansa operatiunea din Siria, dar a apreciat ca grupul separatist Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) este un pericol mai mare decat reteaua terorista Stat Islamic,…

- Statele Unite au impus luni sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, printr-un decret prezidential semnat de Donald Trump. Decretul vizeaza sa convinga Ankara „sa inceteze imediat ofensiva” in Siria, a anuntat administratia americana. „Sunt pregatit sa distrug rapid economia Turciei daca liderii…

- Liderul comunitații kurde din Germania, Ali Ertan Toprak, a afirmat, intr-un interviu pentru Deutsche Welle, ca este șocat de slabiciunea aratata de țarile europene in relația cu Turcia lui Recep Tayyip Erdogan. Imediat dupa retragerea trupelor americane din nordul Siriei, Turcia a declanșat, miercuri,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Statele Unite nu vor fi implicate și nu vor susține operațiunea militara care urmeaza sa fie lansata de Turcia in nord-estul Siriei, a informat Casa Alba, in urma unei discuții telefonice intre președintele american Donald Trump și omologul sau turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Forțele…